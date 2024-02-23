Fenerbahçe Parolapara ile Arkas Spor İstanbul'da karşılaşacak - Son Dakika
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Fenerbahçe Parolapara ile Arkas Spor İstanbul'da karşılaşacak

Fenerbahçe Parolapara ile Arkas Spor İstanbul\'da karşılaşacak

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Parolapara ile Arkas Spor yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek. CEV Kupası'nda finale çıkma mücadelesi veren iki takımın Efeler Ligi'ndeki maçı, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, ligde kalan tüm maçların final niteliği taşıdığını belirterek, İstanbul'dan galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini ve oyuncularına güvendiklerini söyledi.

23.02.2024 13:39  Güncelleme: 13:41
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AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Parolapara ile Arkas Spor yarın İstanbul'da karşılaşacak.

CEV Kupası'nda finale çıkma mücadelesi veren iki ekibin Efeler Ligi'ndeki karşılaşması, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, ligde kalan tüm maçların final niteliği taşıdığını belirtti.

İstanbul'dan galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini bildiren Özden, "İstanbul'da iyi oyun ve galibiyet için sahada olacağız. Oyuncularımıza güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Parolapara ile Arkas Spor İstanbul'da karşılaşacak - Son Dakika

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