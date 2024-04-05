Fenerbahçe Parolapara, Ziraat Bankkart'ı yenerek finale yükseldi

Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Eser Türkoğlu
Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Burakhan Tosun)
Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Dick Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Caner Dengin, Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)
Setler: 22-25, 21-25, 25-20, 25-14, 13-15
Süre: 135 dakika (27, 32, 28, 26, 22)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final (1-4 serisi) ikinci maçında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-2 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve finale yükseldi.
İlk maçı da 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, final serisinde bir başka başkent ekibi Halkbank'la karşılaşacak.
Son 3 yılın şampiyonu Ziraat Bankkart ise 3-4'üncülük etabı maçlarında Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya gelecek.
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TFF 3.Lig takımlarından Turgutluspor, Eray Gülay ile anlaşma sağlayarak yeni teknik direktörünü belirledi. Gülay, imza töreninde yaptığı konuşmada kulübe destek çağrısında bulunurken, Kulüp Başkanı Gökhan Akın da Gülay'a güveninin tam olduğunu belirtti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun ikinci etabı Gülnar ilçesinde başlayıp Mezitli ilçesinde sona erdi. İkinci etapta sporcular 154 kilometrelik bir parkuru tamamladı. Organizasyonun pandemi nedeniyle son kez 2019 yılında yapıldığı belirtildi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında ligden düşmesi kesinleşen Reeder Samsunspor, sahasında Çağdaş Bodrumspor'a 100-61 yenildi.
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen UFC'de rakibini nakavt eden Türk kökenli Avusturya vatandaşı İbrahim Aslan'ı elçilikte kabul etti. Büyükelçi Ceyhun, Aslan'ın başarısını kutlayarak hediyeler taktim etti. Aslan ise Türk bayrağını Las Vegas'ta dalgalandırmaktan duyduğu gururu dile getirdi.
Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişini tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Türkoğlu, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar tarafından Milas-Bodrum Havalimanı'nda karşılandı. Türkoğlu, gelecek hedefinin New York'taki Manhattan olduğunu belirtti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Gülnar-Mersin etabı sona erdi. İkinci etapta sporcular, 153,3 kilometrelik parkuru tamamladı. Yarışma, Mezitli ilçesi Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde son buldu. Alman sporcu Roman Duckert genel klasmanda birinci oldu. Tarsus-Mersin etabı ise yarın gerçekleştirilecek.
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