Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor

Dimitrios Pelkas, Vitor Pereira ile bu sezon söndü. Portekizli hoca ile sorun yaşayan futbolcu, ayrılk çanlarını çaldı.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe'de mutsuzluğu yüzüne yansıyan isimlerden biri de Dimitrios Pelkas, isyan bayrağını çekti. Yunan yıldız devre arasında ayrılmak istiyor.

MAÇTA ORTAYA ÇIKTI

Dimitrios Pelkas'ın Pereira ile anlaşamadığı ve sorun yaşadığı belirtilirken, Konya maçında 42. dakikada oyundan alınınca da tavrını açık şekilde belli etti. Pelkas'ın ayrıca yeni oyun sisteminin kendine uymadığını düşündüğü, özgürlük alanı bulamadığı için mutsuz olduğunu ifade ediyor.

"YA PEREİRA YA BEN"

Pelkas'a sezon başında 9 milyon euroluk teklif gelmiş ancak Fenerbahçe yönetimi bu rakamı düşük bulduğu için geri çevirmişti. Yunan yıldızın, Pereira'nın devam etmesi halinde ayrılacağı konuşuluyor.