Fenerbahçe, penaltılarda UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, penaltılarda UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Fenerbahçe, penaltılarda UEFA Avrupa Ligi\'ne veda etti

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de 3-1 mağlup ettiği Rangers'ı deplasmanda 90 dakikada ve uzatmalar sonucunda 2-0 mağlup ederek tur şansını penaltılara taşıdı. Penaltılarda rakibine 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, turnuvaya veda etti.

14.03.2025 01:48
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda Kadıköy'de 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İskoç ekibi Rangers'a konuk oldu. 90 dakikayı 2-0 önde bitirerek karşılaşmayı penaltılara taşıyan sarı-lacivertliler, penaltılarda rakibine boyun eğdi.

TALISCA'YA ŞAŞIRTAN SARI KART

Karşılaşmanın 19. dakikasında Talisca, ceza sahasına girmek üzereyken Jefte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Talisca ve Fenerbahçeli oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi. Norveçli hakem Espen Eskas, bu dakikada oyunu durdurdu ve kendisini aldatmaya yönelik hareket yaptığı gerekçesiyle Brezilyalı yıldıza sarı kart verdi. Talisca ve Fenerbahçe cephesi bu karara tepki gösterdi. Sarı-lacivertlilerde yedek kulübesindeki yardımcı antrenör Salvatore Foti de bu pozisyon sonrası sarı kart gördü.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 39. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin kafasıyla Talisca'ya indirmek istediği topa Rangerslı Leon-Aderemi Balogun'un elle müdahale ettiğini düşünen Fenerbahçeli futbolcular, gözünü hakeme çevirdi ve penaltı itirazında bulundu. Bir süre VAR ile iletişimde bulunan maçın hakemi Espen Eskas oyunun devam etmesini istedi.

SZMANSKI PERDEYİ AÇTI

Fenerbahçe, ilk yarıda aradığı golü 45. dakikada buldu.Kostic'in ortasına voleyi vuran Sebastian Szymanski, topu filelere yollayarak takımını ilk yarı bitmeden hemen önce öne geçirdi. Bu golle birlikte ilk yarı sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle tamamlandı.

FENERBAHÇE'DE BİR KEZ DAHA PENALTI İTİRAZI

Fenerbahçe, bu kez müsabakanın 56. dakikasında penaltı bekledi. Bu dakikada soldan ceza sahasına giren Filip Kostic'in şutu Rıdvan Yılmaz'dan sekti. Fenerbahçe cephesi, ilk yarıda olduğu gibi bu pozisyonda da penaltı itirazında bulundu. Hakem Espen Eskas, bu kez de oyunun devam etmesini istedi. Kısa süreli bir VAR kontrolünün ardından oyun yeniden başladı.

POLONYALI YILDIZ YİNE SAHNEDE

İlk golün sahibi Sebastian Szymansk, 73. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Mert Müldür'ün sağ kanattan içeriye çevirdiği topa dokunuşunu yapan Szymanski, topu bir kez daha ağlarla buluşturmayı başararak kendisinin ve takımının ikinci golü atarak skoru 2-0'a getirdi.

MERT MÜLDÜR SAKATLANDI

Fenerbahçe'de ikinci golün asistini yapan Mert Müldür, yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi. Mert'in yerine 88. dakikada Alexander Djiku oyuna dahil oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-lacivertliler, 90 dakikayı Polonyalı yıldızın golleriyle 2-0 önde bitirdi ve müsabaka uzatmalara gitti.

UZATMALARDA GOL SESİ ÇIKMADI

Her iki takım da 15'er dakikada oynanan 2 uzatma devresinde de bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince skor değişmedi ve çeyrek finale yükselen tarafı seri penaltı atışları belirledi.

FENERBAHÇE'DEN PENALTILARDA VEDA

Dusan Tadic, Fred ve Mert Hakan'ın atıştan yararlanamadığı seri penaltılarda rakibine 3-2kaybeden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Adını çeyrek finale yazdıran Rangers ise İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile eşleşti.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, penaltılarda UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti - Son Dakika

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