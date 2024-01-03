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Fenerbahçe Petrol Ofisi, ikinci yarı hazırlıkları için KKTC'ye gitti - Son Dakika
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Fenerbahçe Petrol Ofisi, ikinci yarı hazırlıkları için KKTC'ye gitti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk yarısını lider tamamlayan Fenerbahçe Petrol Ofisi, ikinci yarı hazırlıkları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti. Futbolcular, KKTC Fenerbahçeliler Derneği üyeleri tarafından Ercan Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Sarı-lacivertliler, 8 Ocak'a kadar KKTC'de kamp yapacak ve ardından Türkiye'ye dönecek.

Fenerbahçe Petrol Ofisi, ikinci yarı hazırlıkları için KKTC\'ye gitti
03.01.2024 - 11:43,
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk yarısını averajla lider tamamlayan Fenerbahçe Petrol Ofisi, ikinci yarı hazırlıkları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kamp için KKTC'ye giden futbolcuları, Ercan Havalimanı'nda KKTC Fenerbahçeliler Derneği üyeleri karşıladı.

Dernek başkanı Toykan Özdamar ve yöneticiler tarafından çiçeklerle karşılanan Fenerbahçe Petrol Ofisi kafilesi, daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Sarı-lacivertliler, 8 Ocak'a kadar hazırlıklarını bu ülkede sürdürüp ardından Türkiye'ye dönecek.

Kaynak: AA
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