Fenerbahçe RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda yapılan egzersiz çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra sahada ısınma ve koordinasyon programları uygulayan oyuncular, pas çalışmalarıyla sürdürdüğü antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanan Athletic Bilbao maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular ise idmanı yenilenme çalışmasıyla noktaladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla 15 Aralık Pazar günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.