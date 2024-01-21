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Fenerbahçe ve Samsunspor Maçında Rotasyon ve Eksikler - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Samsunspor Maçında Rotasyon ve Eksikler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor'u konuk etti. İsmail Kartal'ın yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, 7 oyuncusundan yoksun olarak maça çıktı. Fenerbahçe futbolcuları, ısınmaya nostalji çubuklu formayla çıktı. Samsunspor ise sahaya siyah pankartla çıktı. Taraftarlar, soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe ve Samsunspor Maçında Rotasyon ve Eksikler
21.01.2024 - 16:13,
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- İsmail Kartal'dan rotasyon

-Sarı-lacivertlilerde 7 eksik

-Isınmaya nostalji çubuklu forma

- Samsunspor'da 6 eksik

-Kırmızı-beyazlılarda 10 değişiklik

-Samsunspor siyah pankartla sahaya çıktı

-Taraftarlar yalnız bırakmadı

Mustafa AKIN/İSTANBUL, – Süper Lig'in 21'inci haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçta hakem Bahattin Şimşek düdük çaldı. Şimşek'in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Osman Gökhan Bilir üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kupadaki Adanaspor maçının 11'ine göre 8 değişiklik yaptı. Kartal, Mert Müldür, Oosterwolde ve Bonucci'nin haricinde diğer oyunculara Samsunspor maçında yer vermedi. Sahaya geniş bir rotasyonla çıkan tecrübeli teknik adamın ilk 11'i şöyle;

"Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko."

SARI-LACİVERTLİLERDE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Samsunspor maçına 7 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; sakatlıkları bulunan Becao, Zacj, Peres ve Crespo'nun yanı sıra Afrika Kupası'nda yer alan Dijiku ve Osayi-Samuel karşılaşmada yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra Kent ise teknik ekip kararıyla mücadelede yer almadı.

ISINMAYA NOSTALJİ ÇUBUKLU FORMA

Fenerbahçeli futbolcular, ısınmaya nostalji çubuklu formayla çıktı. Sarı lacivertli futbolcular, 16 Şubat'ta vizyona girecek milli mücadelenin anlatıldığı "Zaferin Rengi" filmine dikkati çekmek için yapılan o dönemin formalarıyla ısınmada yer aldı.

SAMSUNSPOR'DA 6 EKSİK

Samsunspor Terknik Direktörü Markus Gisdol, Fenerbahçe maçında 6 oyuncusundan yararlanamadı. Kırmızı-beyazlı ekipte; sakatlıkları bulunan Gaetan Laura, Rick Van Drongelen, kırmızı kart cezalısı Landry Dimata ve milli takımlarda yer alan Kingsley Schindler, Nanu Gomes ve Olivier Ntcham kadroda yer almadı.

Samsunspor'da kupada oynanan Alanyspor maçının 11'inde 10 değişiklik yapıldı. Teknik direktör Markus Gisdol, Fenerbahçe maçında Szumski, Mustafa Tan, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Osman Çelik, Soner Aydoğdu, Muhammed Gümüşkaya, Dimata, Enes Albak ve Ercan Kaya'ya ilk 11'de yer vermedi. Bu oyuncuların yerine Okan Kocuk, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Satka, Bennaser, Emre Kılınç, Tait, Holse, Taylan Antalyalı ve Mouandilmadji mücadeleye ilk 11'de başladı.

SAMSUNSPOR SİYAH PANKARTLA SAHAYA ÇIKTI

Samsunspor, Fenerbahçe maçında sahaya siyah pankartla çıktı.

Fenerbahçe-Samsunspor'da kırmızı beyazlıların 1989 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden teknik ekip ve futbolcuları unutulmadı. Karşılaşma öncesinde Samsunspor sahaya siyah pankartla çıkarken taraftarlar da tribünde siyah kartonlar açtı. Ülker Stadyumu'ndaki led panolarda "20 Ocak 1989… Hayatını kaybeden Samsunspor kafilesini saygıyla anıyoruz" yazısı yer alırken, mücadele öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe ile Samsunspor maçında taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli ve kırmızı-beyazlı taraftarlar, soğuk havaya karşın Ülker Stadyumu'na gelerek takımlarına destek oldu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Samsunspor Maçında Rotasyon ve Eksikler - Son Dakika


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