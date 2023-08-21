Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Süper Lig devi Fenerbahçe ligin yeni ekibi Samsunspor'la deplasmanda kozlarını paylaştı.

FRED VE CENGİZ İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçıyla 2 yeni transferine kavuştu. Sarı-lacivertlilerin yıldız transferi Brezilyalı Fred ile milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında ilk kez sahne aldı.

DZEKO PERDEYİ AÇTI

Sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 62'de attığı şahane golle takımını 1-0 öne geçirdi.

ASİST CENGİZ'DEN

Dzeko'nun golünde asisti yeni transfer Cengiz Ünder yaptı. Bu olay daha önde Roma'da da tekrarlanmıştı. Cengiz Roma'daki ilk asistini yine Dzeko'ya yapmıştı.

FRED ATTI AMA OFSAYT

72'de Tadic'in ara pasında savunmadan seken topu Fred sert bir şut ile tamamladı ve Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Pozisyonun başında Tadic'in ofsaytta kalması sebebiyle gol iptal edildi.

SZYMANSKI FİŞİ ÇEKTİ

Uzatma anlarında İrfan Can Kahveci, ara pasını Szymanski'ye yolladı. Szyamanski yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. Skor 2-0 oldu ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.



