Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Süper Lig devi Fenerbahçe ligin yeni ekibi Samsunspor'la deplasmanda kozlarını paylaştı.
Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçıyla 2 yeni transferine kavuştu. Sarı-lacivertlilerin yıldız transferi Brezilyalı Fred ile milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında ilk kez sahne aldı.
Sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 62'de attığı şahane golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Dzeko'nun golünde asisti yeni transfer Cengiz Ünder yaptı. Bu olay daha önde Roma'da da tekrarlanmıştı. Cengiz Roma'daki ilk asistini yine Dzeko'ya yapmıştı.
72'de Tadic'in ara pasında savunmadan seken topu Fred sert bir şut ile tamamladı ve Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Pozisyonun başında Tadic'in ofsaytta kalması sebebiyle gol iptal edildi.
Uzatma anlarında İrfan Can Kahveci, ara pasını Szymanski'ye yolladı. Szyamanski yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. Skor 2-0 oldu ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.
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