Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezona 2'de 2 yaparak başlayan tek takım oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Puanını 6 yapan sarı-lacivertliler, bu sezon ligde 2'de 2 yapan tek takım konumunda.
Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında ilk golünü atan Edin Dzeko, 2002-2003'ten bu yana sarı-lacivertlilerin bir Süper Lig sezonundaki ilk 3 golünü atan ilk futbolcu oldu. Deneyimli santrfordan önce bu unvan, Washington'daydı.
İsmail Kartal ise Fenerbahçe'nin başında olduğu son 16 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmedi. 13 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kartal, Aykut Kocaman'ın (Aralık 2010-Ekim 2011/27 maç) ardından en uzun seriyi yakalayan ilk teknik direktör oldu.
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