Galatasaray ile bu akşam oynanacak Turkcell Süper Kupa maçına 19 Yaş Altı Takımı'yla çıkacak Fenerbahçe, Şanlıurfa'ya gitti.
Giresunspor ile öğle saatlerinde Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan Elit A Ligi 1. Grup 19. hafta maçını 4-1 kazanan sarı-lacivertlilerin 19 yaş altı takımı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Şanlıurfa'ya hareket etti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri de kafilede yer aldı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı, saat 21.30'da başlayacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Şanlıurfa'ya gitti - Son Dakika
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu, 4. etapla sona erdi. Polonya'dan Marcin Budzinski birinci oldu.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşları trafik konusunda uyardı. Aynı zamanda Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Manavgat karakollarında devriye görevine başladı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 34. haftasında Belediye Derincespor sahasında karşılaştığı GMG Kastamonuspor ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 34. haftasında Karaman FK, sahasında Fethiyespor ile 1-1 berabere kaldı. İbrahim Can'ın golüne karşılık Rıdvan'ın golüyle Fethiyespor beraberliği sağladı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında Bursaspor, sahasında 1461 Trabzon'a 2-1 mağlup oldu ve TFF 3. Lig'e düştü. Bu sonuçla Bursaspor, Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra bu seviyede mücadele edecek ilk takım oldu.
Ahlatcı Çorum FK teknik direktörü Serkan Özbalta, Kocaelispor ile oynadıkları maçta pozisyon üstünlüğüne rağmen berabere kaldıklarını söyledi. Özbalta, oyuncularıyla gurur duyduğunu ve play-off hattında avantajlarının olduğunu belirtti. Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel ise maçın hakkının beraberlik olduğunu ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?