Jorge Jesus, Emre Belözoğlu'nun prensini istedi! Fenerbahçe harekete geçiyor - Son Dakika
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Jorge Jesus, Emre Belözoğlu'nun prensini istedi! Fenerbahçe harekete geçiyor

25.11.2022 12:18

Fenerbahçe, sezon başında Aston Villa'dan Başakşehir'e kiralık olarak gelen Bertrand Traore'yi kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler kanatlarda ve forvette görev yapabilen Burkina Fasolu futbolcunun performansını yakın takibe almış durumda. Jorge Jesus'un da yıldız futbolcuyu oldukça beğendiği ve yönetime transfer için onay verdiği ifade ediliyor.

Aston Villa'dan kiralık olarak geldiği Başakşehir'de oynamış olduğu futbolla dikkatleri üzerine çeken Bertrand Traore'yi transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Burkina Fasolu oyuncu için harekete geçti. Portekizli hoca Jorge Jesus'un da beğenisini kazanan yıldız oyuncunun sezon sonunda sarı-lacivertli ekibe transfer olması bekleniyor.

ASTON VILLA GÖZDEN ÇIKARDI

Yıldız futbolcunun Aston Villa ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek. Ancak İngiliz ekibi, kadroda düşünmediği ve vergilerle birlikte maaşı 4.2 milyon euroyu bulan oyuncuyu önümüzdeki yaz bonservisiyle göndermek istiyor.

FENERBAHÇE, TRAORE'Yİ İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe, bu sezon Aston Villa'dan Başakşehir'e kiralanan Bertrand Traore'yi transfer listesine ekledi. Sarı-Lacivertliler, kanatlarda ve forvette görev yapan Burkina Fasolu oyuncunun performansını takibe aldı. Yönetim, Traore için sezon sonunda hamle yapmayı planlıyor.

JESUS BEĞENİYOR

Fenerbahçe'nin oyuncu izleme komitesi, Başakşehirli futbolcuyu yakından takip ediyor. Jorge Jesus'un da beğendiği Traore, bu sezon Başakşehir ile çıktığı 16 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı.

BELÖZOĞLU HIZLI DAVRANMIŞTI

Yıldız futbolcu, sezon başında da Fenerbahçe'nin takip ettiği oyuncular arasındaydı. Ancak Emre Belözoğlu'nun teknik direktörü olduğu Başakşehir hızlı davranarak 27 yaşındaki futbolcuyu Aston Villa'dan 1 yıllığına kiraladı. Sarı-Lacivertliler, buna rağmen Burkina Fasolu yıldızdan ümidi kesmiş değil.

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Son Dakika Spor Jorge Jesus, Emre Belözoğlu'nun prensini istedi! Fenerbahçe harekete geçiyor - Son Dakika


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