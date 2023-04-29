Fenerbahçeli yıldız futbolcu Valencia'dan ilk açıklama - Son Dakika
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Fenerbahçeli yıldız futbolcu Valencia'dan ilk açıklama

30.04.2023 00:26

Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural'la çarpıştıktan sonra kısa süreli bilinç kaybı yaşayan ve hastaneye kaldırılan Enner Valencia'dan iyi haber geldi. Takım uçağına yetiştirilen Ekvadorlu futbolcu, sonuçlarının temiz çıktığını ve takımının maçı kazanmasından dolayı sevinçli olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın 5. dakikasında Enner Valencia ve kaleci Ali Şaşal Vural çarpıştı.

Herkesi korkuttu! Hastaneye kaldırılan Enner Valencia'dan ilk açıklama

SAHAYA AMBULANS GİRDİ

İki oyuncu da yerden kalkamadı. Bunun üzerine ambulans sahaya girdi. Bilinç kaybı yaşayan Valencia, boyunlukla ambulansa bildirildi. Hastaneye kaldırılan yıldız futbolcunun durumunda korkulan bir şey olmadı.

Herkesi korkuttu! Hastaneye kaldırılan Enner Valencia'dan ilk açıklama

"TAKIM KAZANDI MUTLUYUM"

Maçın ardından takım uçağına yetiştirilen Enner Valencia, "İyiyim. Tanrı'ya şükür iyi hissediyorum kendimi. Daha çok 3 puanı aldığımız için mutluyum. Gollere baktım ama maçı izleyemedim hastanede. Goller hoşuma gitti ama 3 puan daha çok hoşuma gitti çünkü şampiyonluk savaşında yolumuza devam ediyoruz. Ailemle konuştum, iyi olduğumu biliyorlar" sözlerini kullandı.

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