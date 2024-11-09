Fenerbahçe, Sivasspor'u Ağırlıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Sivasspor'u Ağırlıyor

Fenerbahçe, Sivasspor\'u Ağırlıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de Sivasspor ile 37. kez karşı karşıya gelecek. Maç yarın saat 19.00'da.

09.11.2024 10:42
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın sahasında oynayacağı Sivasspor ile ligde 37. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da sahasında Sivasspor ile oynayacak. Geçtiğimiz perşembe gecesi UEFA Avrupa Ligi müsabakasına çıkan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puan topladı ve üçüncü sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise son haftalarda galibiyet serisi elde ederken, 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik 4 mağlubiyet yaşayarak 17 puanla 6. sırada yer alıyor. Ligde son 2 maçta 6 puan alarak zirve yarışını sürdüren Kanarya, Sivasspor'u da yenerek milli maçlar için verilecek araya moralli girmek istiyor.

Ligde 37. randevu

Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 20 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez kazandı. 9 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 77 gol atarken, Sivasspor 47 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan maçı ev sahibi 4-1'lik skorla kazanırken, Sivas'ta taraflar 2-2 berabere kaldı.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Fenerbahçe'ye yaşadığı sakatlık sonrası ön çapraz bağ operasyonu geçiren Jayden Oosterwolde'un yanı sıra tedavisi süren İrfan Can Kahveci ve bireysel çalışmalarını sürdüren Cengiz Ünder, kadroda olmayacak. Trabzonspor maçında sakatlanan ve AZ Alkmaar maçında riske edilmeyen Alexander Djiku'nun durumuna maç saatinde karar verilecek.

En az gol yiyen iki takımdan biri

Sarı-lacivertliler ligde aldığı 7 galibiyetin 6'sında kalesini gole kapattı. Geçtiğimiz hafta Trabzon deplasmanında 3-2'lik skorla sahadan 3 puanla ayrılan Fenerbahçe, kalesinde gol gördüğü 3 maçta puan kaybetmişti. Geride kalan karşılaşmaların tamamında kaleyi Dominik Livakovic korurken, bu süreçte 9 gol yedi. Kanarya, bu sezon Galatasaray ile birlikte en az gol yiyen iki takımdan biri.

Fenerbahçe oynadığı tüm maçlarda gol attı

Jose Mourinho'nun öğrencileri bu sezon Süper Lig'de 10, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 müsabakaya çıktı. Fenerbahçe, bu maçların tamamında gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de 8'i 11 olmak üzere 10 maçta forma giyen Edin Dzeko, 7 golle gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alırken, tüm kulvarlarda ise 11 gol kaydetti.

Kadir Sağlam düdük çalacak

Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Sivasspor, Futbol, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Sivasspor'u Ağırlıyor - Son Dakika

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