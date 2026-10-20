Fenerbahçe, Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı, Kartal istifa çağrısına cevap verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag beraberliği sonrası taraftarın istifa tezahüratlarına ilişkin, "Futbolda bunlar var. Keşke böyle bir şey olmasaydı ama oldu. Biz önümüze bakacağız" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Çekya ekibi Slavia Prag ile 90. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalar yaptı. Kartal, "Bu akşam gerçekten çok iyi başladık. Hemen 2-0'ı bulduk. Daha sonra 2-2'ye geldi. Gelme sebebiyle beraber taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattık, onları üzdük. Biz daha çok üzgünüz. Sonuçta bu bir Şampiyonlar Ligi maçı. Bütün oyuncularımız elinden gelenin en iyisini yaptı. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Fiziksel olarak çok iyiler. Buna rağmen bizim ilk devre, özellikle 2-3 tane de çok net pozisyonlarımız vardı. Rakibe çok az pozisyon versek de maç 2-2 bitti. Bu istemediğimiz bir şeydi. Taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüz" diye konuştu.

Oyuncu değişikliklerinde bekleme sebebinin ilk yarıda zorunlu değişiklik kullanma hakkından kaynaklandığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Ake'nin sakatlığından dolayı değişiklik yaptık. İkinci yarı iki değişiklik yapma opsiyonumuz vardı. Onun için bekledik. İrfan ve İsmail'i sonuna kadar bekledik. Bir hamlemiz daha yoktu" ifadelerini kullandı.

"Ake'nin arka hamstring bölgesinde çekme oldu"

Sakatlanarak oyundan çıkan Nathan Ake'nin durumuyla ilgili de konuşan 65 yaşındaki teknik adam, "Bugün Ake'nin arka hamstring bölgesinde çekme oldu. Daha fazla zorlamamak için çıkardık. Yarın MR'ı çekilecek, yırtık olup olmadığına, kaçıncı derece zorlanma olduğuna bakılacak. Ona göre sağlık ekibi bu konuda açıklama yapacaktır" şeklinde konuştu.

"Kerem takım savunmasına Oğuz'dan daha çok yardım etti"

Neden Kerem Aktürkoğlu'nu değil Oğuz Aydın'ı oyundan çıkardığını da açıklayan İsmail Kartal, "Kerem takım savunmasına Oğuz'dan daha çok yardım etti. Oğuz son 3-4 maçtır sürekli oynuyor. İkinci yarı çok yoruldu, bazı isteklerimizi yapamamaya başladı. Kerem belki skora katkı vermedi ama takım için çok iyi işler yaptı. Biz onları bildiğimiz için Kerem'i oyunda tuttuk, Oğuz'u çıkardık" sözlerini kaydetti.

"Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacağız"

Ligde oynanacak Galatasaray derbisine ilişkin de konuşan tecrübeli teknik adam, "Biz büyük takımız. Derbilere de alışığız. 5 gün içinde gayet iyi çalışıp, Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarımızı mutlu etmek için en iyisini yapacağız" açıklamasında bulundu.

"Futbolda bunlar var"

Taraftarların istifa çağrısına ilişkin de konuşan İsmail Kartal, "Futbolda bunlar var. Bugün istifa diye bağırırlar. Keşke böyle bir şey olmasaydı ama oldu. Biz önümüze bakıyoruz. Önümüzde çok önemli bir maç var. Onu kazanırız. İlerleyen maçları kazanırız, taraftarımızla barışırız" diyerek sözlerini tamamladı.