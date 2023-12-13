Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı için hazır

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 6'ncı haftasında Spartak Trnava ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapıldı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda üç gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 20.45'te sahasında Spartak Trnava'yı konuk edecek.