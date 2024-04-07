Fenerbahçe Başkanı Ali Koç U19 takımıyla birlikte Şanlıurfa'da - Son Dakika
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç U19 takımıyla birlikte Şanlıurfa'da

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Fenerbahçe yönetimi ve U19 takımı, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitti. Fenerbahçe kafilesinde U19 takımından 11 futbolcunun yer aldığı gözlemlendi. Başkan Ali Koç ve yöneticiler de tam kadro yer aldı. Maç bu akşam 21:30'da başlayacak.

07.04.2024 18:42  Güncelleme: 18:55
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Fenerbahçe yönetimi ve U19 takımı, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitti. Fenerbahçe kafilesinde U19 takımından 11 futbolcunun yer aldığı gözlemlendi.

U19 TAKIMI TAM KADRO ŞANLIURFA'DA

Fenerbahçe U19 takımı, Giresunspor'u 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitti. Fenerbahçe kafilesinde Başkan Ali Koç ve yöneticiler tam kadro yer aldı.

A TAKIM ANTRENÖTLERİ DE GİTTİ

Öte yandan Fenerbahçe'ye özel korumalar eşlik ederken, DHA'nın haberine göre kafilede U19 takımından 11 futbolcunun yer aldığı gözlemlendi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı bu akşam 21:30'da başlayacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç U19 takımıyla birlikte Şanlıurfa\'da

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç U19 takımıyla birlikte Şanlıurfa'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser: Beşiktaşlıyım ama fenerbahçe yerden göğe kadar haklı Tff derhal istifa etmelidir 27 34 Yanıtla
  • YoH null: fenerliyim lakin boş hikaye den milleti oyaliyorlar 37 14 Yanıtla
  • Barış Kılıç: Büyük başkan kralsın 19 22 Yanıtla
  • Okan Aslan: Federasyon falan neyse ceza filan kesemedi ammaa ALLAH CC aadaletini bekleyin .Rezillikden başka bişey değil gezici al koc yine kaos peşinde 15 2 Yanıtla
  • ferhat eser: Beşiktaşlı metin oktayı gese efsanesi zannedenler asla Bir Beşiktaş yada fenerbahçe olamazlar 5 4 Yanıtla
  • Ali Arslan: Büyük başkan, FB nin büyüklüğü ne kupa ne şampiyonluk büyüklüğü olmadığını,şeref onurun herşeyden önde geldiğini,adalet için feda edilecekse FB nin öncü olmasını gösteriyor emek hırsızlarına, alsınlar kupayı nasıl olsa onlar alışık,tek bir temiz başarıları yok,ama bu devran dönecek FB'nin BJK in ve diğer takımlardan çaldığı şampiyonluklar fitil fitil burunlarindan gelecek. 0 1 Yanıtla

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