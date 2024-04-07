Fenerbahçe Başkanı Ali Koç U19 takımıyla birlikte Şanlıurfa\'da

Ali Arslan:

Büyük başkan, FB nin büyüklüğü ne kupa ne şampiyonluk büyüklüğü olmadığını,şeref onurun herşeyden önde geldiğini,adalet için feda edilecekse FB nin öncü olmasını gösteriyor emek hırsızlarına, alsınlar kupayı nasıl olsa onlar alışık,tek bir temiz başarıları yok,ama bu devran dönecek FB'nin BJK in ve diğer takımlardan çaldığı şampiyonluklar fitil fitil burunlarindan gelecek.