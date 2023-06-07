Jorge Jesus, Bafetimbi Gomis ile yemekte yakalanınca taraftarlar çılgına döndü!

Erkan Çaçen:

Komik ve ilginç taraftar gruplarına sahibiz işte hani bazen ülkeyi kutuplastirdilar diyor ya bazı kafalar keşke bunu siyasilerde yapabilse yahu adamlar aynı sofrada yemek yiyebilir yürüyebilir aynı takımda oynayanlar gün gelip başka takımlarda oynadiklarinda bir daha aynı sofrada yemek yiyemez mi jesus zaten fbden gitti şimdi emre kupa maçı oynayacak fb ile sanki iyi niyet yok mu ali koç emre seviyorum seni diyerek beklentisi yok mu fb kupayı alamayacak mi zannediyorsunuz komik olmayın.