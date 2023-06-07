Ezeli rakibi Galatasaray'a deplasmanda 3-0 yenilen Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi devam ediyor. 68 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, derbi gecesi sarı-kırmızılıların golcüsü Gomis ile yemek yerken görüntülendi. O anları sosyal medyadan gören taraftarlar Jesus linç etti.
Futbol Kulisi'nde yer alan habere göre, şampiyonluk kutlamalarının ardından Jorge Jesus ile Bafetimbi Gomis arasında sürpriz bir yemek daveti yaşandı.
Jesus'un Gomis ile yemek yediğini gören sarı-lacivertli taraftarlar bu buluşmanın özellikle derbi gecesi olmasına oldukça sert şekilde tepki gösterdiler. Taraftarlar, sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla deneyimli hocayı adeta linç ettiler.
İşte Jesus'â yapılan bazı sosyal medya yorumları;
Son Dakika › Spor › Jorge Jesus, Bafetimbi Gomis ile yemekte yakalanınca taraftarlar çılgına döndü! - Son Dakika