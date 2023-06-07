Jorge Jesus, Bafetimbi Gomis ile yemekte yakalanınca taraftarlar çılgına döndü! - Son Dakika
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Jorge Jesus, Bafetimbi Gomis ile yemekte yakalanınca taraftarlar çılgına döndü!

07.06.2023 19:11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-0'lık derbi mağlubiyeti sonrası Galatasaraylı yıldız Bafetimbi Gomis ile bir restoranda akşam yemeği yerken görüntüledi. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyadan Portekizli hocanın bu hareketine sert şekilde tepki gösterdiler.

Ezeli rakibi Galatasaray'a deplasmanda 3-0 yenilen Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi devam ediyor. 68 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, derbi gecesi sarı-kırmızılıların golcüsü Gomis ile yemek yerken görüntülendi. O anları sosyal medyadan gören taraftarlar Jesus linç etti.

DERBİ GECESİ YEMEK YEDİLER

Futbol Kulisi'nde yer alan habere göre, şampiyonluk kutlamalarının ardından Jorge Jesus ile Bafetimbi Gomis arasında sürpriz bir yemek daveti yaşandı.

Görsel Futbol Kulisine aittir.

FENERBAHÇE TARAFTARI DELİYE DÖNDÜ

Jesus'un Gomis ile yemek yediğini gören sarı-lacivertli taraftarlar bu buluşmanın özellikle derbi gecesi olmasına oldukça sert şekilde tepki gösterdiler. Taraftarlar, sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla deneyimli hocayı adeta linç ettiler.

İşte Jesus'â yapılan bazı sosyal medya yorumları;

YORUMLAR (3)
  • Alper006 : Aaaa jesus ta Galatasaray lıymış haberimiz yok ya bu adam şike yapmış olmasın Galatasaray maçlarında Cevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
  • Erkan Çaçen: Komik ve ilginç taraftar gruplarına sahibiz işte hani bazen ülkeyi kutuplastirdilar diyor ya bazı kafalar keşke bunu siyasilerde yapabilse yahu adamlar aynı sofrada yemek yiyebilir yürüyebilir aynı takımda oynayanlar gün gelip başka takımlarda oynadiklarinda bir daha aynı sofrada yemek yiyemez mi jesus zaten fbden gitti şimdi emre kupa maçı oynayacak fb ile sanki iyi niyet yok mu ali koç emre seviyorum seni diyerek beklentisi yok mu fb kupayı alamayacak mi zannediyorsunuz komik olmayın. Cevap Yaz 15 3 Yayından Kaldır
  • ibrahim öztürk: Gomis ten, bir dönem Arabistan da oynadığı için fikir alış verişinde bulunmuştur sonuçta milyonlarca dolar alacak Cevap Yaz 19 0 Yayından Kaldır
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Bafetimbi Gomis, Jorge Jesus, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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