Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı! Arao'nun Jesus'a önerdiği takımı duyan taraftarlar aynı yorumu yaptı

Fenerbahçe'nin sezon başında Flamengo'dan 3 milyon Euro'ya transfer ettiği Willian Arao, ESPN podcast yayınında açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Jorge Jesus'un çalıştığı en iyi teknik adam olduğunu vurguladı.

"EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR"

Willian Arao kariyerinde çalıştığı en iyi teknik direktörün Jorge Jesus olduğunu belirterek, "Tanışma harikaydı, onunla yeniden çalışmak çok iyi onunla çalışırken birçok yeni şey öğrendim. Bu onu şimdiye kadar çalıştığım en iyi teknik direktör yapıyor. Her gün öğretecek bir şeyleri var." ifadelerine yer verdi.

JESUS'U BREZİLYA'YA ÖNERDİ

Jorge Jesus'un hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Willian Arao, Portekizli teknik direktörün Brezilya Milli Takımı'nda başarılı olabileceğini ve zorlanmayacağını ifade ederek, "Büyük bir teknik direktör. Milli takım ile anılan birçok isim var ama Jorge Jesus orada yapabilir. Milli takıma ve ülkere birçok şey katabilir. Onun tarzı takıma uyuyor; agresif, hücum düşünüyor ve seçilirse çok başarılı olacağına inanıyorum." dedi.

SOSYAL MEDYADA ADETA LİNÇ EDİLDİ

31 yaşındaki futbolcunun, şu anda Fenerbahçe forması giymesi ve takımın kendisinden çok şey beklediğini belirten bazı sosyal medya kullanıcıları Arao'ya bu açıklamalarından dolayı sert bir şekilde tepki gösterdiler.

İşte Arao'ya yapılan bazı sosyal medya yorumları;