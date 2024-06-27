Fenerbahçe, taraftarlarının önünde antrenman yaptı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertlilerin sabah antrenmanı taraftara açıldı.
Düzce ile çevre illerden gelen Fenerbahçeliler, teknik direktör Jose Mourinho ve futbolculara tezahüratlarıyla sevgi gösterisinde bulundu.
Isınma hareketleriyle başlayan idman; koordinasyon, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Son bölümde çift kale maç yapan sarı-lacivertliler; açma, germe ve esneme hareketleriyle antrenmanı tamamladı.
Çalışmanın ardından taraftarların bulunduğu alana gelen Mourinho ve futbolcular, tezahüratlara alkışlarla karşılık verirken, forma ve tişört imzaladı.
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