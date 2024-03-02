Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor maçında attıkları 2 golün haricinde hem ilk yarı hem de ikinci yarıda çok net girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, "Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor maçına gerçekten ekip olarak hazırlanarak geldiklerini vurgulayarak, "Öncelikle iyi bir reaksiyo verip, iyi bir oyun, iyi mücadele ve 3 puan alıp kayıpsız bir şekilde yolumuza devam etmek istiyorduk. Bugün bunu başardık. 4 ay sonra aramıza katılan sakatlıktan dönen Becao'nın güzel bir oyunla başlangıç yapması, Fred'in ikinci yarı 25-30 dakika takıma girdikten sonraki enerjisi ve bazı oyuncuların da birkaç haftadır durgunluklarını üzerinden atarak, çok daha fazla performanslarını yukarıya çekerek güzel bir oyun çıkardık. Attığımız 2 golün haricinde de hem ilk yarı hem ikinci yarıda çok net girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum. Buraya kadar gelen büyük Fenerbahçe taraftarlarımıza da bizi destekledikleri için bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. Hatayspor'a gelince, Volkan Demirel benim kardeşim çok güzel günlerimiz geçti. Kendisinin yolu açık olsun. Hangi şartlar altında, nasıl mücadele verdiğini ben çok iyi biliyorum. Ona da başarılar diliyorum. Hatayspor'un, Volkan Hocamızın da yolu açık olsun" diye konuştu. - MERSİN
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum' - Son Dakika
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe maçında girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, mağlubiyetin kendileri için kritik olduğunu söyledi. Demirel, takımın artık kırmızı bölgede olduğunu ve ligde kalma mücadelesi vereceklerini ifade etti.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, takımının karakter gösterdiğini belirtirken, Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Karslı ise haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketiyle başlandı ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maç için hazır olduğunu açıkladı.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 yenen Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, mücadele gücü yüksek maçtan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise Sakaryaspor karşısında yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini kaydetti.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasında bugün oynanan 3 maçın sonuçları belli oldu. Esenler Erokspor-Kapaklıspor maçında Kapaklıspor 78-86 galip geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol maçında ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 83-68 kazandı. Fenerbahçe Koleji Novotel-Finalspor maçında ise Finalspor 88-92 galip geldi.
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maç sırasında bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda, oda duvarındaki Aziz Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının, diğer fotoğraflara göre daha büyük olması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, evinde konuk ettiği Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Sakaryaspor'un gollerini Rotman ve Del Valle attı. Sakaryaspor'dan Burak Süleyman kırmızı kart gördü.
Sakaryaspor, Rajko Rotman ve Del Valle'nin attığı gollerle Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçta Sakaryaspor'un oyuncusu Burak Süleyman kırmızı kart gördü.
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