Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinin değerlendirmesini yaptı: İki taraf için de iyi sonuç değil - Son Dakika
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Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinin değerlendirmesini yaptı: İki taraf için de iyi sonuç değil

02.10.2022 23:14

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmadan sonra açıklamalar yaptı. Portekizli hoca, "İki taraf için de iyi sonuç değil. İki takım da kazanmak için oynadı. Fenerbahçe ilk 70 dakika daha iyi olan taraftı. Beşiktaş son 20 dakikada daha iyiydi." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi.

"KENARLARI KAPATMAKTA ZORLUK YAŞADIK"

Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "İki taraf için de iyi sonuç değil. İki takım da kazanmak için oynadı. Fenerbahçe ilk 70 dakika daha iyi olan taraftı. Beşiktaş son 20 dakikada daha iyiydi. Oyuna giren oyuncuları katkı sağladı. Kenarları kapatmakta zorluk yaşadık. Weghorst'la net fırsatlar buldular." ifadelerini kullandı.

"İKİ GÜÇLÜ TAKIM OYNADI"

Jorge Jesus'un açıklamalarının devamı şöyle: "Defansif anlamda iyi organize olan takıma karşı oynadık. İki güçlü takım oynadı. Defansif olarak biz de iyiyiz. Ligin en çok gol atan takımıyız ama bu her zaman gol atacağımız anlamına gelmiyor. Valencia'nın ilk yarıda iki pozisyonu vardı. İki takım da defansif anlamda iyiydi. Rakip bir tane duran toptan net fırsat yakaladı.

"RENNES VE KIEV FAVORİ"

AEK Larnaca maçını düşünmeye başladık. Liderliği devam ettirmek için kazanmak istiyoruz. Çok dengeli bir grup. Her takım gruptan çıkabilir. Rennes ve Dinamo Kiev favori. Ama dışarıdan Fenerbahçe ve AEK Larnaca geliyor."

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SON DAKİKA: Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinin değerlendirmesini yaptı: İki taraf için de iyi sonuç değil - Son Dakika
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