Jesus basın toplantısında çok sinirlendi: Anlayamıyorum, bu penaltıyı nasıl vermez? - Son Dakika
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Jesus basın toplantısında çok sinirlendi: Anlayamıyorum, bu penaltıyı nasıl vermez?

04.05.2023 00:16
Jesus basın toplantısında çok sinirlendi: Anlayamıyorum, bu penaltıyı nasıl vermez?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin sonunda hakem kararlarına isyan eden Jesus, "Kazanamadık ama bir şeyi çok merak ediyorum, VAR King'in pozisyonunda bizim penaltımızı nasıl vermez? Anlayamıyorum! VAR vermedi, vermek istemedi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, golsüz berabere kaldıkları Sivasspor maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"DAHA İYİ OLAN TARAF BİZDİK"

Takımının iyi olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, "İki maçlı bir eleme olacaktı. Bugün önemli olan kazanmak ya da kaybetmemekti. Takımım defansif anlamda iyiydi. Gol yemedik bugün. 8 maçtır üst üste gol yiyorduk. Bu pozitif bir gösterge. Saha içine bakınca daha iyi olan taraf bizdik." dedi.

Jesus basın toplantısında kendinden geçti: Anlayamıyorum, bu penaltıyı nasıl vermez?

"VAR PENALTIMIZI VERMEDİ"

King'in pozisyonunun penaltı olması gerektiğini belirten Jesus, "VAR nasıl bizim penaltımızı vermez. Hakem görmemiş olabilir, King'in arkasında kaldı. VAR nasıl böyle bir penaltımızı vermez. Penaltı kesin gol olur denemez ama penaltının kesinliği şüphe götürmez. Birçok kez izledim o pozisyonu. VAR penaltımızı vermedi, vermek istemedi." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jesus basın toplantısında çok sinirlendi: Anlayamıyorum, bu penaltıyı nasıl vermez? - Son Dakika


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