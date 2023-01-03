Fenerbahçe, VAR kayıtlarının yayınlanması sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı: Kara bir lekedir - Son Dakika
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Fenerbahçe, VAR kayıtlarının yayınlanması sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı: Kara bir lekedir

03.01.2023 19:22
Fenerbahçe, VAR kayıtlarının yayınlanması sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı: Kara bir lekedir

Fenerbahçe, TFF'nin Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasına ait VAR kayıtlarını açıklamasından sonra sert bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada, "Bu kayıtlar, Türk futbol tarihine geçecek kara bir lekedir. Kronikleşmiş hakem facialarından futbolumuzun temizlenmesi için de bir milattır. TFF'ye bu tavırları için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Sivasspor- Galatasaray ve Gaziantep FK- Beşiktaş maçına ait VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması sonrası Fenerbahçe açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DEHŞET VE ÜZÜNTÜ İÇİNDE TAKİP ETTİK"

Futbolu kirleten bu isimlerin ve bu isimlerin eğer varsa Türk futbol paydaşları arasındaki her bir uzantılarının, futbolumuzdan silinmelerini temenni ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "resmi kaynaklar aracılığıyla" ilk kez açıklanan VAR kayıtları üzerine bu açıklamayı yapmayı sorumluluk kabul ediyoruz. Kamuoyu vicdanlarını rahatsız eden, 25 Aralık 2022 tarihinde oynanan Gaziantep FK-Beşiktaş ve 29 Aralık 2022 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını dehşet ve üzüntü içinde takip ettik.

"TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK KARA BİR LEKE"

Hem zirve hem de düşme hattında birçok takımın kaderiyle oynayan, Süper Ligin adalet çerçevesinde yönetilmediğinin fotoğrafı olan bu kayıtlar, Türk futbol tarihine geçecek kara bir lekedir. Bununla beraber Türk futbolunun marka değerinin bu durumda olmasının büyük unsuru olan kronikleşmiş hakem facialarından futbolumuzun temizlenmesi için de bir milattır. Sezonlardır üst üste yaşanan kaosa sebep olan olayların bugün sadece bir kısmı gün yüzüne çıkmışken;

"HAKEM ATAMALARININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Türkiye Futbol Federasyonu ilk kez önlem ve aksiyon alma odaklı bir tavır ortaya koymuştur. Bu tutum şeffaf yönetim anlayışının en samimi göstergesidir. Kendilerine sorumluluk sahibi bu tavırları için teşekkür ederiz. Futbolumuzda yaşanan skandallara dair milat olarak kabul ettiğimiz bu adımı son derece değerli buluyor, hakem atamaları ve hakem performanslarının takipçisi olacağımızı vurguluyoruz.

"FUTBOLUMUZDAN SİLİNMELERİNİ TALEP EDİYORUZ"

Ayrıca hakem hatasının da ötesinde, olağanüstü bir durum olarak gördüğümüz bu yaşananlarla ilgili gelişmelerin ve atılacak adımların da takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Futbolu kirleten bu isimlerin ve bu isimlerin eğer varsa Türk futbol paydaşları arasındaki her bir uzantılarının, futbolumuzdan silinmelerini temenni ediyoruz.

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Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, VAR kayıtlarının yayınlanması sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı: Kara bir lekedir - Son Dakika


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