Fenerbahçe, Tottenham'dan Ndombele'yi transfer etmek için harekete geçti

Transferde gaza basan Fenerbahçe, Tottenham'dan Tanguy Ndombele için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibiyle görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler, Ndombele'nin yanı sıra Manchester United forması giyen Fred'i de kadrosuna katmak istiyor.

KİRALIK OLARAK SEÇENEĞİ MASADA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Tottenham Hotspur ile resmi temaslara başladı. Sarı-lacivertliler, Fransız orta sahayı kiralık olarak renklerine bağlayabilir.

62 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

2019 yılında Lyon'dan Tottenham'a 62 milyon euroya transfer olan Ndombele'nin İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi var. Merkez orta saha olarak görev yapan futbolcu, 8 numara ve ön libero pozisyonlarında oynayabiliyor.