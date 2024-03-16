- Fenerbahçe, Trabzon'a geldi
TRABZON - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak. İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maçın oynanacağı Trabzon geldi. Fenerbahçe kafilesini Trabzon Havalimanı'nda taraftarlar karşılarken, Teknik Direktör İsmail Kartal'a çiçek takdim etti. Fenerbahçe kafilesi daha sonra otobüsle konaklayacağı otele doğru yola çıktı.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor kamp kadrosu şöyle:
"Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Osayi-Samuel, Mert Müldür, Djiku, Serdar Aziz, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, Fred, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Serdar Dursun."
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Trabzon'a geldi - Son Dakika
La Liga'da Osasuna deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrılan Real Madrid, liderliğini devam ettirdi. Arda Güler'in son dakikalarda direğe takılan şutuyla yakaladığı gol fırsatı ise sonuç vermedi.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Mislav Orsic, yarın oynanacak Fenerbahçe maçında kazanmayı umduğunu belirtti. Orsic, geçen yıl yaşadığı sakatlık sonrası takıma geri dönmekten mutluluk duyduğunu ve hedeflerine ulaşmak için takıma yardımcı olmayı umduğunu ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka'ya 98-97'lik skorla mağlup oldu. Maçın sonucunda Pınar Karşıyaka, 1 sayı farkla galip geldi.
Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, ülkemizde futbolun sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerektiğini söyledi. Dalcı, hakem kararlarını eleştirerek, maçı yöneten ve VAR'daki hakemlerin skorun bu şekilde bitmesinin nedeni olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u konuk ettiği maça son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Fernando Santos, oyuncuların performansını değerlendirerek kadroda değişiklikler yaptı. Ayrıca, Beşiktaşlı futbolcular epilepsi hastalarına destek olmak amacıyla mor gözlüklerle sahaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Y. Adana Demirspor, Sivasspor'u konuk ediyor.
Trendyol 1.Lig takımlarından Bandırmaspor, evinde Eyüpspor'a 3-2 mağlup olduktan sonra Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takımın play-off hedefine odaklanması için yeni bir enerjiye ihtiyaç duyulduğu belirtildi ve Eroğlu'nun yönetim kuruluna yardımcı olmak adına vedaya hazır olduğu ifade edildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor maçında son oynadıkları Gaziantep FK müsabakasının 11'ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Jonas Svensson, Joa Worrall, Emrecan Terzi ve Daniel Amartey'e görev veren Santos, Onur Bulut, Necip Uysal, Arthur Masuaku ve Al-Musrati'nin yerine bu oyuncuları sahaya sürdü.
Sizin düşünceleriniz neler ?