Fenerbahçe, Trabzon'a geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Trabzon'a geldi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi. Kafileyi Trabzon Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı ve Teknik Direktör İsmail Kartal'a çiçek takdim etti. Fenerbahçe, maç öncesi konaklayacağı otele doğru yola çıktı. Kadroda ise Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Osayi-Samuel, Mert Müldür, Djiku, Serdar Aziz, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, Fred, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Serdar Dursun yer alıyor.

16.03.2024 20:01  Güncelleme: 20:02
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- Fenerbahçe, Trabzon'a geldi

TRABZON - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak. İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maçın oynanacağı Trabzon geldi. Fenerbahçe kafilesini Trabzon Havalimanı'nda taraftarlar karşılarken, Teknik Direktör İsmail Kartal'a çiçek takdim etti. Fenerbahçe kafilesi daha sonra otobüsle konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor kamp kadrosu şöyle:

"Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Osayi-Samuel, Mert Müldür, Djiku, Serdar Aziz, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, Fred, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Serdar Dursun."

Kaynak: İHA

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