Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe Futbol Takımı, olaylı maçın ardından Trabzon'dan ayrıldı.
Sarı-lacivertli kafilenin otobüsle Papara Park'tan Trabzon Havalimanı'na geliş güzergahında geçişi sırasında emniyet güçlerince geniş güvenlik önlemi alındı.
Futbolcuları taşıyan takım otobüsü, doğrudan aprona girerek İstanbul'a hareket edecek uçağın yanına götürüldü.
Fenerbahçe kafilesinde bulunan yöneticiler ise yolcu girişinden otobüsle uçağın yanına gitti.
Trabzon Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, zor bir akşam yaşandığını belirterek, "Çok gergin bir akşam yaşıyoruz. Çok fazla gerginliği artırmak istemiyorum. Devletimizin tavsiyesi üzerine burada basın açıklamamızı yapıyoruz, uçağımızın önünde. Olayların başından beri devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Spor Bakanımız, ilimizin Sayın Valisi, Emniyet Müdürü, Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu hep bizlerleydi. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.
Sakin olmak gerektiğine dikkati çeken Kızılhan, "Taraftarımızın öfkesini anlıyorum. Camiamızın sinirini anlıyorum ama bizlerin sakin olması gerekiyor. Şu an adli vakaya dönüşmüş bir olay. İlgili soruşturmaların açıldığı bilgisi bizlerle paylaşıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak da gerekli açıklamaları gereken zamanda yapacağımızı söylemek istiyorum. Taraftarlarımıza da seslenmek istiyorum. Bütün takımımız sağ salim uçakta, binmiş durumda. Yönetim kurulumuz hep beraberiz." ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından uçakla İstanbul'a hareket eden sarı-lacivertli kafileyi, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Başkan Vekili Atilla Ataman ve Emniyet Müdürü Murat Esertürk uğurladı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Trabzon'dan Olaylı Maçın Ardından Ayrıldı - Son Dakika
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanmaya başladı.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanmaya başladı.
Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda mağlup ettikten sonra yaşanan saha olayları sonrası stadyumdan ayrıldı. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Fenerbahçe kafilesi havaalanına geçti.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trabzonspor'u 3-2 yenerek Süper Lig'in 30. haftasında galip geldi. Ancak maç sonunda çıkan olaylar nedeniyle güvenlik önlemleri alınarak statta bekletilen Fenerbahçe kafilesi, otobüsle Trabzon Havalimanı'na çıkış yaptı. Kafilenin geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçının ardından oyunu konuşamadıkları bir akşam daha yaşadıklarını belirterek üzüntüsünü dile getirdi. Avcı, maçın değerlendirmesini yaparken hakem hatalarına ve VAR sisteminin kullanılmamasına dikkat çekti. Türk futbolunun kaos içinde olduğunu ve iyileştirme gücünün kullanılamadığını ifade eden Avcı, üslup değişikliği gerektiğini vurguladı.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar, sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna uygun değildir. İlgili makamlarca soruşturma başlatılmış olup, süreç yakından takip edilmektedir.
Trendyol Süper Ligi'nin 30. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, saha olayları nedeniyle stadyumdan ayrıldı. Maç sonrası yaşanan saha karışıklığı sonucunda Fenerbahçe kafilesi güvenlik önlemleriyle birlikte havaalanına geçti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin 'Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın' açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, normal şartlar altında bu maçın iptal olması gerektiğini belirterek, yaşanan olayları aşmaları gerektiğini söyledi. Kartal, maç sırasında oyuncularına yapılan saldırıları ve hakemin maçı iptal etmemesini eleştirirken, Türk futbolunda hoşgörünün önemine vurgu yaptı.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçta yaşanan olaylara ilişkin konuşan İsmail Kartal, oyuncusuna atılan maddenin maçın iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Kartal, Trabzonspor'u analiz ederek geldiklerini belirtti ve tribün saldırısının oyunlarını etkilediğini ifade etti. Ayrıca, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki sürekli gerilimin nedenini anlamadığını dile getirdi.
TFF, Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra yaşanan skandal olaylarla ilgili olarak resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada, olayların sorumlularına gerekli cezaların uygulanacağı belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?