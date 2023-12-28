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Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaşacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaşacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım olarak Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaşacak. Fenerbahçe son 10 derbide 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 yenilgi yaşarken, son 3 maçta rakibine gol atamadı. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc forma giyemeyecek, ancak Fred sahada olacak. Fenerbahçe'nin golcüleri Dzeko, Szymanski ve Tadic'e güveniliyor.

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaşacak
28.12.2023 - 12:21,
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Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında yarın Suudi Arabistan'da Galatasaray ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon kupayı müzesine götüren sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'la yarın Riyad'da karşı karşıya gelecek.

Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) saat 20.45'te oynanacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Emre Malok oturacak.

Fenerbahçe rakibine 3 maçtır gol atamıyor

Galatasaray'la oynadığı son 10 derbide 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, son 3 maçta ise rakibine gol atamadı.

Geçen sezon ligdeki her iki maçı da 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, bu sezon iç sahada oynanan lig maçından da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım, ezeli rakibiyle oynadığı son 10 maçta 6 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

Fenerbahçe'de Fred oynayabilecek

Sarı-lacivertli takımda Turkcell Süper Kupa finalinde sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc forma giyemeyecek.

Grip nedeniyle ligde oynanan Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakan Serdar Aziz, İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda sahada olacak.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.

Mondihome Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 3 maç ceza alan Brezilyalı oyuncu, cezasını ligde çekeceği için Riyad'da takımdaki yerini alabilecek.

İrfan Can sağ kanada, Crespo ve Cengiz Ünder kulübeye

Süper Kupa finali öncesinde İsmail Kartal, son oynanan karşılaşmaya göre kadroda revizyona gitmeyi düşünüyor.

Fred'in dönecek olmasından dolayı bu bölgeyi Fred- İsmail Yüksek ikilisiyle kontrol etmeyi hedefleyen Kartal, İrfan Can Kahveci'yi de sağ kanatta görevlendirmeyi planlıyor.

Ligde ilk 11'de sahada yer alan Crespo ve Cengiz Ünder de kulübeye dönecek isimler olacak.

Gözler Dzeko-Szymanski-Tadic üçlüsünde

Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 44 gol atan Fenerbahçe, ligin en golcü ekibi olurken, takımın üç yıldızı attıkları gollerle öne çıktı.

Gol krallığı yarışında attığı 12 golle zirveyi Mauro Icardi'yle paylaşan Edin Dzeko, İsmail Kartal'ın hücumdaki en önemli kozu olacak.

Kartal, ligde 8 gol atan Szymanski ve 7 golü bulunan Tadic'e de Galatasaray karşısında güveniyor.

Üç futbolcu bu sezon ligdeki 44 golün 27'sine imza attı.

Kaynak: AA
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