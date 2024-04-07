Fenerbahçe\'den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz

Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçı sonrası yapılan Fenerbahçe'den yapılan açıklamada kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz" denildi.
Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleye U19 takımı ile çıkarken, 2. dakikada sahadan çekildi. Müsabaka tatil edilirken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karar verilecek. Fenerbahçe de sosyal medya hesabından açıklama yayımlayarak şu ifadelere yer verdi:
"Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki;
Sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alınterinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz."
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Süper Kupa maçının yarıda kalmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ilk kez konuştu. Özbek, ''Dünyaya mahcup olduk. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin misyonu futbolu insanlara sevdirmek. U19 takımından çocukları çıkarıyorsunuz bu çocuklara yazık değil mi?'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Galatasaraylı taraftarlar, kentin birçok noktasında kutlama yaparak sevinçlerini gösterdi. Flamalarını sallayan ve halay çeken taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.
Süper Kupa maçında Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekildiği ve karşılaşmada Galatasaray adına tek golü atan yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Wanda Nara, "Futbol cesurlar içindir. Şampiyonlar. Tebrikler." paylaşımını yaptı.
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