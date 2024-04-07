Fenerbahçe'den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz

Fenerbahçe\'den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz

Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçı sonrası Fenerbahçe, kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktıklarını açıkladı. Mücadeleye U19 takımı ile çıkan sarı-lacivertliler, 4. dakikada sahadan çekildi. Fenerbahçe, Türk sporuna hizmet eden ve milli değerleri benliğinde hisseden bir kulüp olarak dik durmaya devam edeceklerini belirtti.

07.04.2024 22:43  Güncelleme: 23:16
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Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçı sonrası yapılan Fenerbahçe'den yapılan açıklamada kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz" denildi.

FENERBAHÇE KULÜBÜ'NDEN MAÇ SONRA PAYLAŞIM

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleye U19 takımı ile çıkarken, 2. dakikada sahadan çekildi. Müsabaka tatil edilirken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karar verilecek. Fenerbahçe de sosyal medya hesabından açıklama yayımlayarak şu ifadelere yer verdi:

Fenerbahçe'den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz

"DİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki;

Sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alınterinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz."

Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa maçı sonrası açıklama yaptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • H celik: Ali koçun oyuncağı fenerbahçe 5 2 Yanıtla
  • cenk sezer: Tek eğlence fenevbahçe, dünya üstünde bir dakikalık maçı kaybeden tek başkan çaylak başkan koç, uzun yıllar kal koç bu takımın başında dik duruşunu devam ettir ?????? 3 2 Yanıtla

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