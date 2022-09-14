Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Rennes'e konuk olacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Rennes'e konuk olacak

14.09.2022 09:08
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Rennes'e konuk olacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında yarın Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında yarın Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Roazhon Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak.

Sarı-lacivertliler, ilk maçlar sonunda aynı puanda bulunan rakibini mağlup ederek, grubu lider bitirme yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor.

Jorge Jesus'un öğrencileri, grubunda oynadığı ilk müsabakada Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 yenmeyi başarmıştı.

Teknik direktör Bruno Genesio yönetimindeki ev sahibi Rennes ise ilk hafta AEK Larnaca'yı deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti.

Fenerbahçe'yi az sayıda taraftar destekleyebilecek

Rennes-Fenerbahçe karşılaşmasını az sayıda Türk taraftar yerinde takip edebilecek.

Normal şartlarda 12 Eylül Pazartesi günü yerel saatle 15.00'te herkese satılabilecek biletler, UEFA ile yapılan görüşmenin ardından misafir takıma az sayıda ayrıldı.

Görüşmelerin ardından 'Yüksek riskli maç' ilan edilen karşılaşmayı, kombinesi bulunan 19 bin Rennes taraftarı yerinde izleyebilecek.

Misafir tribününde ise bin 350 taraftar yer alacak.

5 isim yok

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 5 isim yer almıyor.

Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos, Novak ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare UEFA listesine yazılmadı.

Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Rennes karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Altay Bayındır, Henrique, Szalai, Peres, Osayi-Samuel, Arao, Crespo, Alioski, King, Pedro, Batshuayi.

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Fenerbahçe'de Rennes maçı hazırlıkları Fenerbahçe'de Rennes maçı hazırlıkları Rennes, Fenerbahçe maçı için gişeden bilet satmayacak Rennes, Fenerbahçe maçı için gişeden bilet satmayacak
Kaynak: AA

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Rennes'e konuk olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Rennes'e konuk olacak - Son Dakika
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