Roazhon Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Rennes'e konuk olacak - Son Dakika

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