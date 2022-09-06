UEFA Avrupa Ligi B Grubunun 1. haftasında Dinamo Kiev ile oynayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman, sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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