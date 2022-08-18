Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu - Son Dakika
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Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu

18.08.2022 16:14

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe'nin Avusturya temsilcisi Austria Wien ile deplasmanda karşılaşacağı müsabaka saat 22.00'de Spor Smart ve D-Smart Go'dan ekranlara gelecek.

Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında Austria Wien karşısında avantaj arayacak. Sarı-lacivertlilerin kritik maçını yayınlayacak kanal belli oldu.

MAÇTA ALMAN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Austria Wien-Fenerbahçe mücadelesi Başkent Viyanada'ki Viola Park'ta Türkiye saati ile 22.00'da oynanacak. Maçta düdük çalacak hakem ise Alman Daniel Siebert olacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliği görevinde ise Daniel Schlager görev alacak. Maç Spor Smart ve D-Smart Go'dan canlı yayınlanacak.

EMRE MOR VE BRUMA AVUSTURYA'YA GÖTÜRÜLMEDİ

Sarı-lacivertlilerin önemli karşılaşma öncesi iki eksik futbolcusu bulunuyor. Lig'te ki Kasımpaşa maçında ki performansıyla da beğenileri toplayan Emre Mor ve Portekizli futbolcu Bruma kadroda ki yerini alamayacak.

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SON DAKİKA: Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu - Son Dakika
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