Fenerbahçe UEFA Kadrosunu Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe UEFA Kadrosunu Açıkladı

Fenerbahçe UEFA Kadrosunu Açıkladı
03.09.2025 23:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu bildirdi. Yeni transferler kadroda yer aldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirimi yaptı. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni transferler Ederson, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene, kadroda yer aldı.

MERT HAKAN YOK

Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Abdou Aziz Fall, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder ise kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan oyuncular şöyle;

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene.

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe'nin lig aşaması fikstürü belli oldu. Sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta maçında 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, lig aşamasının son mücadelesinde ise 29 Ocak 2026 Perşembe günü Romanya temsilcisi FCSB'ye konuk olacak.

Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertliler, Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Nice (Fransa), FCSB (Romanya), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) ile eşleşmişti.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde maç takvimi şöyle;

  • 24 Eylül Çarşamba TSİ 22.00: Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
  • 2 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Nice
  • 23 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Stuttgart
  • 6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen-Fenerbahçe
  • 27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Ferencvaros
  • 11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann-Fenerbahçe
  • 22 Ocak 2026 Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Aston Villa
  • 29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB-Fenerbahçe
Kaynak: AA

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe UEFA Kadrosunu Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım
Maduro’dan ABD’ye sert tepki: Trump’ın ellerini kana bulamaya çalışıyorlar Maduro'dan ABD'ye sert tepki: Trump'ın ellerini kana bulamaya çalışıyorlar
Heyelanın yuttuğu köyde 1000’den fazla kişi öldü, 6 ülkeden dayanışma mesajı geldi Heyelanın yuttuğu köyde 1000'den fazla kişi öldü, 6 ülkeden dayanışma mesajı geldi
Türkiye’nin 32 yıllık giyim devi konkordato ilan etti Türkiye'nin 32 yıllık giyim devi konkordato ilan etti
Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç aylarca yüzünü gizlediği aşkıyla nikâh masasına oturdu Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç aylarca yüzünü gizlediği aşkıyla nikâh masasına oturdu
Hawaii’deki Kilauea Yanardağı’nda 32’inci patlama 100 metreye kadar lav püskürdü Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda 32'inci patlama! 100 metreye kadar lav püskürdü
Çin’den ABD’ye gözdağı Fotoğraf Trump’ı hayli rahatsız etti Çin'den ABD'ye gözdağı! Fotoğraf Trump'ı hayli rahatsız etti

07:46
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede
07:23
Cumhuriyet savcısının boğazının kesildiği olayla ilgili kan donduran detay
Cumhuriyet savcısının boğazının kesildiği olayla ilgili kan donduran detay
23:17
CHP’de Gürsel Tekin’in ardından bir ihraç talebi de Barış Yarkadaş’a
CHP'de Gürsel Tekin'in ardından bir ihraç talebi de Barış Yarkadaş'a
23:13
Akılalmaz iddia Koca ormanı küle çeviren yangına, küçücük bir hayvan neden oldu
Akılalmaz iddia! Koca ormanı küle çeviren yangına, küçücük bir hayvan neden oldu
23:07
İngiltere’den 16 yaş altına enerji içeceği satışına yasak
İngiltere'den 16 yaş altına enerji içeceği satışına yasak
22:38
İstanbul’da Cumhuriyet Savcısı boğazı kesilerek öldürüldü
İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı boğazı kesilerek öldürüldü
22:27
Mısır 40 bin askeri sınıra yığdı Özel kuvvetler hazır bekliyor
Mısır 40 bin askeri sınıra yığdı! Özel kuvvetler hazır bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2025 08:10:58. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe UEFA Kadrosunu Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.