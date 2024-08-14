Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi\'ne veda etti

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanşında sahasında ağırladığı Lille ile 90 dakikası 1-0 sona eren maçın uzatma bölümünde 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde direkt grup maçlarıyla devam edecek.

Sarı-lacivertliler net pozisyonları değerlendiremediği maçın 90+1'inci dakikasında Bafode Diakite'nin kendi kalesini attığı golle mücadeleyi uzatmaya taşıdı. Uzatma dakikalarında da net pozisyonlar yakalayan taraf Fenerbahçe olsa da Lille, 118'inci dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Jonathan David, fileleri sarsınca Fransız ekibi play-off turuna yükseldi. 2 şutu direkten dönen Fenerbahçe, rakip kalecinin üstün kurtarışları sonrası rakibine tur için üstünlük sağlayamadı ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

MOURİNHO GOL İÇİN HER ŞEYİ YAPTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, golü bulmak için elindeki bütün hücum silahlarını sahaya sürdü. 63'üncü dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine Youssef En Nesyri'yi oyuna alan Portekizli teknik adam önce çift forvetli dizilişe geçti. 85'inci dakikada ise Dusan Tadic'i çıkartarak Cenk Tosun'u sahaya süren Mourinho, 3 forvet oyuncusuna aynı anda görev verdi. Jose Mourinho, golü bulup turda durumu eşitledikten sonra ise uzatma bölümünün başında Edin Dzeko'yu kenara alarak Bartuğ Elmaz'ı oyuna sürdü.

TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanşındaki Lille maçında takımlarına önemli destek verdi. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, maç boyunca yaptıkları tezahüratlar ve verdikleri reaksiyonlar ile takıma itici güç oldu. Maç sonunda ise takımın mücadelesini alkışlayan taraftarlar, oyunculara moral verdi.

GÖZTEPE MAÇINA ROTASYONLU KADRO

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Süper Lig'in 2'nci haftasında Göztepe ile oynanacak maçta rotasyon yapması bekleniyor. Lille'e karşı uzatmaya giden maçta yüksek efor sarf eden bazı oyuncular, Göztepe maçında yedek kulübesinde oturacak ve hamle oyuncusu olarak şans bekleyecek.

FERDİ KADIOĞLU'NUN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Fenerbahçe'de arka adalesinde gerilme olan Ferdi Kadıoğlu, Fransız ekibine karşı kadroda yer alamadı. Tedavisine başlaman 24 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig'in 2'n haftasındaki Göztepe maçında forma giyebilecek durumda olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.