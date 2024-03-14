Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'i eleyerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'i eleyerek çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise\'i eleyerek çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını eleyerek çeyrek finale yükseldi. Teknik direktör İsmail Kartal, turu geçmenin sevincini camia ve ülke adına paylaştı. Ancak yoğun maç temposunun sakatlıklara sebep olduğunu belirten Kartal, Süper Kupa maçının tarihinin kendilerini zorlayacağını ifade etti. Ayrıca, Kartal hedeflerinin lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Kupa'da şampiyonluk olduğunu vurguladı.

14.03.2024 23:55  Güncelleme: 23:58
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika'nın Union Saint- Gilloise ekibini eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, "Çeyrek finale yükseldik, camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, ilk maçta iyi bir oyunla ve oyuncuların oyun planına sadık kalmasıyla istedikleri sonucu elde ettiklerini hatırlattı.

Turu geçmek için sahaya çıktıklarına dikkati çeken Kartal, "Bu akşam aynı ciddiyetle turu geçmek istiyorduk. Kazanamasak da kaybetmeyerek, 3-0'ın avantajını kullanarak, kaybetmeden turu geçmekti hedefimiz. İkinci yarıya iyi başlayamadık, rakip de üzerimize geldi. 1-0 kaybetmemize rağmen turu geçen taraf olduk. Çeyrek finale yükseldik, camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun."

Çeyrek final maçlarının 11 ve 18 Nisan'da oynanacak olmasının hatırlatıldığı Kartal, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynanması planlanan Süper Kupa maçının tarihinin kendilerini zorlayacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

"7 Nisan'da oynayacağımız maç bizi zorlayacak. Daha geniş bir takvimde, daha rahat bir ortamda maça çıkmayı çok isteriz. Başkanımızın federasyonla yapacağı görüşmeler nasıl bir sonuca varacak, biz de merak ediyoruz. Mücadelenin daha iyi bir tarihte oynanmasından yanayız."

"Aşırı yıpranma sebebiyle futbolcularda sakatlıklar yaşanıyor"

Takımın 3 günde bir maça çıkması sebebiyle işlerinin kolay olmadığını sözlerine ekleyen Kartal, "Bu tempoyu sürdürmek de kolay değil. Sakatlarımızın durumu henüz belli değil. Osayi'de şu anda bir sıkıntı yok. Mert Hakan'ın durumu belli değil. Sağlık ekibiyle yapacağımız görüşmenin ardından sakatların durumu belli olacak." açıklamasını yaptı.

Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Kupa'da hedeflerinin 3 kupayı da kazanmak olduğunu dile getiren Kartal, şunları söyledi:

"Şampiyonluk yarışında hedefimiz devam ediyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de hedefimizi gidebildiğimiz yere kadar gitmek anlamında koymuştuk. Süper Kupa'ya da talibiz. 3 günde bir maç oynuyoruz. Burayı daha iyi anlatmak istiyorum. Bir Avrupa ülkesine gidip, 3 saat uçakta yolculuk edip, otelde kalıp sonra dönmek insanı yıpratıyor. Mesela geçen hafta Pendikspor karşısında ilk yarıda iyi oynayamadık. Aşırı yıpranma sebebiyle futbolcularda sakatlıklar yaşanıyor. Rakibimizde de aynı durum söz konusu. Bizimle oynadıkları maçın ardından evlerinde 1-1 berabere kaldılar. Avrupa maçlarında aşırı yıpranma oluyor. Sakatlıklar olabiliyor. Bütün bunları masaya yatırarak maç maç düşünüyoruz, elimizdeki en sağlıklı oyuncularla devam ediyor. Hedeflerimiz var, şampiyonluk, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Kupa. Bunları yaparken de inşallah bu üç kupayı kazanırız."

Ligde hafta sonunda oynanacak Trabzonspor mücadelesiyle ilgili de konuşan Kartal, "Bugün ilk devrede kontrollü bir oyun oynadık. Takım ve oyuncularımın çok yıpranmaması adına kontrollü oynayarak, atabiliyorsak atmak, atamıyorsak da yemeden turu geçmeyi hedefledik. İlk yarıda bunu yaptık ama ikinci yarıda konsantrasyonumuz çok iyi değildi. Trabzonspor gibi rakiplerle oynanan maçlar her zaman tempolu olur. İyi bir takım ve son haftalarda yükselişleri var. Biz bugüne kadar nasıl yaptıysak, 3 puanı almak için işimizi yapmaya devam edeceğiz." diyerek devam etti.

Son olarak Batshuayi ve Dzeko hakkında konuşan Kartal, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"2 tane hem insan olarak hem de oyuncu kalitesi olarak önemli santrforlarım var. Maç maç hangi oyuncumu kullanacağımı çok iyi biliyorum. Batshuayi, Belçika'daki maçta da 'Hocam beni ne zaman kullanacağını çok iyi biliyor.' demişti. Onlar birbirlerine saygı gösteriyor. Attıkları gollerle yarışıyorlar ve takıma saygı gösteriyorlar. Şu ana kadar güzel geldik ve güzel gidiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'i eleyerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

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