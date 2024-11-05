Fenerbahçe, VAR ile Trabzonspor'u Yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe, VAR ile Trabzonspor'u Yendi

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 yenerek alınan penaltıların VAR kayıtları açıklandı.

05.11.2024 20:39
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SÜPER Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın VAR kayıtları açıklandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, Trabzonspor'un kazandığı 2 penaltıda da VAR uyarısının ardından pozisyonun tekrarını izleyerek beyaz noktayı gösterdi. VAR incelemeleri esnasında maçın hakemi Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ın diyalogları paylaşıldı.

Trabzonspor'un Okay Yokuşlu ile penaltı kazandığı pozisyonun VAR konuşmaları:

VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.

HAKEM: Geliyorum.

VAR: Bu temas noktası. Trabzonsporlu oyuncu topla oynadıktan sonra 6 numaralı oyuncu rakibin ayağına bu darbeyi yapıyor.

HAKEM: Evet gördüm.

VAR: Bir açım daha var.

HAKEM: Teması gördüm.

VAR: Şimdi normal hızda oynatıyorum.

HAKEM: Penaltı veriyorum. Kart göstermeyeceğim.

VAR: Anlaşıldı.

Bordo-mavili ekibin Simon Banza ile kazandığı penaltının VAR konuşmaları:

VAR: Oğuzhan hocam potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.

HAKEM: Geldim.

VAR: İlk darbenin temas noktası. Şimdi normal oynatacağım.

VAR: Bir açım daha var.

HAKEM: Teması gördüm. Topla kimin oynadığını gördüm.

VAR: Az önce topla oynamadığını gösterdim. Bu da ayağa darbesi.

HAKEM: Oynat hocam.

VAR: Bileğe darbe anı.

HAKEM: Benim için yeterli. Gördüm teması.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, VAR ile Trabzonspor'u Yendi - Son Dakika

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