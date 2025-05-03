Fenerbahçe ve Beşiktaş Derbi İstatistikleri - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Beşiktaş Derbi İstatistikleri

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son 40 derbide öne geçen takım sadece 4 kez mağlup oldu.

03.05.2025 11:23
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son 40 maçta ilk golü atan takımın sadece 4 kez yenilmesi dikkati çekiyor.

Rekabette 36'sı Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere son 40 randevuda öne geçen takım, sahadan yalnızca 4 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf, 23 kez kazandı, 13 kez berabere kaldı.

Öne geçen takımın yenildiği maçlar

Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda 2011-12 sezonunda Kadıköy'deki maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.

BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide 2012-13 sezonunda Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle rakibine 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig'de 2017-18 sezonunda Vodafone Park'taki karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

2022-23 sezonunda oynanan ve derbi tarihine geçen müsabakada Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-0 öne geçse de siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasına karşın geriden gelerek müsabakayı 4-2 kazandı.

Fenerbahçe 23, Beşiktaş 15 maçta öne geçti

İki takım arasındaki son 40 karşılaşmada Fenerbahçe 23, Beşiktaş 15 maçta ilk golü atmayı başardı, sadece 2 derbi golsüz sonuçlandı.

Beşiktaş rakibi karşısında öne geçtiği 15 karşılaşmadan 7'sini kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken bir maçı ise puansız tamamladı.

Sarı-lacivertliler ise öne geçtiği maçların 16'sını kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

TarihStatOrganizasyonSonuç (BJK-FB)İlk Gol
29.03.2008BJK İnönüSüper Lig1-2Alex (FB)

29.11.2008Fenerbahçe Şükrü SaracoğluSüper Lig1-2 Selçuk Şahin (FB)
03.05.2009BJK İnönüSüper Lig1-2Güiza (FB)
13.05.2009 İzmir AtatürkTürkiye Kupası4-2 Yusuf Şimşek (BJK)
02.08.2009Atatürk OlimpiyatTFF Süper Kupa0-2Alex (FB)
21.11.2009BJK İnönüSüper Lig3-0Fink (BJK)
18.04.2010Fenerbahçe Şükrü SaracoğluSüper Lig0-1Alex (FB)
19.09.2010Fenerbahçe Şükrü SaracoğluSüper Lig1-1Niang (FB)
20.02.2011BJK İnönüSüper Lig2-4 Necip Uysal (BJK-Kendi kalesine)
27.10.2011BJK İnönüSüper Lig2-2Simao (BJK)
05.02.2012Fenerbahçe Şükrü SaracoğluSüper Lig0-2Yobo (FB)
29.04.2012Fenerbahçe Şükrü SaracoğluSüper Lig1-2Egemen Korkmaz (BJK)
03.05.2012BJK İnönüSüper Lig1-0Almeida (BJK)
07.10.2012Fenerbahçe Şükrü SaracoğluSüper Lig0-3Sow (FB)
03.03.2013BJK İnönüSüper Lig3-2Sow (FB)
30.11.2013Fenerbahçe Şükrü SaracoğluSüper Lig3-3Olcay Şahan (BJK)
20.04.2014Atatürk OlimpiyatSüper Lig1-1Sow (FB)
02.11.2014Atatürk OlimpiyatSüper Lig0-2Emenike (FB)
22.03.2015Fenerbahçe Şükrü SaracoğluSüper Lig0-1Sow (FB)
27.09.2015Atatürk OlimpiyatSüper Lig3-2Kjaer (FB-Kendi kalesine)
29.02.2016ÜlkerSüper Lig0-2 Volkan Şen (FB)
03.12.2016ÜlkerSüper Lig0-0

05.02.2017Vodafone ParkTürkiye Kupası0-1 Van Persie (FB)
11.05.2017Vodafone ParkSüper Lig1-1Aboubakar (BJK)
23.09.2017ÜlkerSüper Lig1-2Guiliano (FB)
25.02.2018Vodafone ParkSüper Lig3-1Fernandao (FB)
01.03.2018Vodafone ParkTürkiye Kupası2-2 Negredo (BJK)
24.09.2018ÜlkerSüper Lig1-1Babel (BJK)
25.02.2019Vodafone ParkSüper Lig3-3 Gökhan Gönül (BJK)
22.12.2019ÜlkerSüper Lig1-3Kruse (FB)
19.07.2020Vodafone ParkSüper Lig2-0Vida (BJK)
29.11.2020ÜlkerSüper Lig3-4Aboubakar (BJK)
21.03.2021Vodafone ParkSüper Lig1-1Vida (BJK)
19.12.2021ÜlkerSüper Lig2-2 Mesut Özil (FB)
08.05.2022Vodafone ParkSüper Lig1-1Novak (FB)
02.10.2022Vodafone ParkSüper Lig0-0

02.04.2023ÜlkerSüper Lig4-2 Valencia (FB)
09.12.2023TüpraşSüper Lig1-3Dzeko (FB)
27.04.2024ÜlkerSüper Lig1-2Batshuayi (FB)
07.12.2024TüpraşSüper Lig1-0Alex Oxlade-Chamberlain (BJK)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Beşiktaş Derbi İstatistikleri - Son Dakika

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