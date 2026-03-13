Fenerbahçe ve Galatasaray\'ın rakip olacağı ayrılık

Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'ın geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kulübün Genel Müdürü Lars Ricken, Özcan'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Borussia Dortmund Genel Müdürü Lars Ricken, yaptığı açıklamada milli futbolcu Salih Özcan'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. Bu açıklamayla birlikte 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Dortmund kariyerinin sezon bitimiyle sona ereceği netleşti.

TÜRK DEVLERİ DEVREYE GİREBİLİR

Salih Özcan'ın ayrılık kararının ardından transfer piyasasında hareketlilik yaşanabileceği belirtiliyor. Milli futbolcu için Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devreye girebileceği konuşulurken, yıldız oyuncunun kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu oldu.