Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Rakipleri Belli Oldu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Rakipleri Belli Oldu

Fenerbahçe, Anderlecht ile; Galatasaray ise AZ Alkmaar ile karşılaşacak. İlk maçlar 13 Şubat'ta oynanacak.

31.01.2025 15:56
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İSTANBUL, ÜLKEMİZİ Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rakipleri belirlendi. Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşirken, Fenerbahçe'nin rakibi ise Belçika temsilcisi Anderlecht oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşirken, çift maçlı eleme sisteminin uygulanacağı play-off turunda ilk maçı 13 Şubat Perşembe günü Hollanda'da, rövanşı ise 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynayacak.

Sarı-kırmızılılar, bu turu geçmesi halinde ise son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham ile eşleşecek.

FENERBAHÇE'YE BELÇİKA EKİBİ

Organizasyondaki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Belçika ekiplerinden Anderlecht ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, 13 Şubat'ta ilk maçını Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, ikinci maçını ise Belçika'da oynayacak.

Sarı-lacivertliler bu turu geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos veya Rangers ile eşleşecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Rakipleri Belli Oldu - Son Dakika

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