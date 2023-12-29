- Fenerbahçe ve Samsunspor taraftarları Süper Kupa'nın Samsun'da oynanmasını istedi

SAMSUN - Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa mücadelesinin Suudi yetkililerin Türk kulüplerinin taleplerinin kabul etmemesi üzerine ertelenmesi Samsun'da Fenerbahçe ve Samsunspor taraftarları tarafından tarihi Atatürk Anıtı önünde protesto edildi. Taraftarlar finalin Samsun'da oynanmasını istedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa Finali mücadelesinde saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın Riyad şehrindeki Al Awal Park at King Saud University Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekti. Maç öncesi Suudi yetkililer ile kulüpler seremoni, ısınmada giyilecek kıyafetler ve pankartlar gibi konularda anlaşma sağlayamadı. Yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmayınca Fenerbahçe ve Galatasaray maça çıkmama kararı aldı ve maç ileri bir tarihe ertelendi.

"Süper Kupa'nın 100. yıla yakışır şekilde Samsun'da oynanmalı"

Karşılaşmanın ertelenmesinin ardından Fenerbahçe'nin taraftar gruplarından Genç Fenerbahçeliler grubu tarihi Atatürk Anıtı önüne gelerek meşaleler ile basın açıklaması yaptı. Taraftarlar adına konuşan Doğuhan Çetinkaya, "Maçın Suudi Arabistan'da oynanması en başında alınan yanlış bir karardı. Kulüpler aldıkları kararla maça çıkmama kararı aldı. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe tarafının kararını destekliyoruz. Biz taraftarlar Atatürk'ün izinde olduğumuz için anıtın önüne geldik. TFF Başkanı'nın bir an önce o koltuktan inmesi gerekiyor. İkinci beklentimiz de Süper Kupa'nın 100. yıla yakışır şekilde Samsun'da olmasıdır. Devlet büyüklerinden ve taraftarlarından bu talebimizin yerine getirilmesini istiyoruz" dedi.

Samsunspor taraftarları adına konuşan Cüneyt Şenkal ise, "Kupa finalinin Samsun'da oynanmasını destekliyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aldığı kararın Türk futbolunda önemli bir karar olduğunu düşünüyoruz. Samsun kupa maçına hazırdır. 100. Yılın kupa finali de Samsun'a yakışır" diye konuştu.

Samsunspor ve Fenerbahçe taraftarları, açıklamalarının ardından Atatürk Anıtı önünde beraber fotoğraf çekilerek birliktelik mesajı verdiler.