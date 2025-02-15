Fenerbahçe YDK Toplantısı: Futbol Sorunları ve Birlik Çağrısı - Son Dakika
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Fenerbahçe YDK Toplantısı: Futbol Sorunları ve Birlik Çağrısı

Fenerbahçe YDK Toplantısı: Futbol Sorunları ve Birlik Çağrısı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, futbol sorunları ve birlik çağrısı yapıldı.

15.02.2025 12:49
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkanı Şekip Mosturoğlu ve üyeler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Şekip Mosturoğlu, birlik beraberlik çağrısında bulundu.

Futbolda birçok sorun yaşandığını ve bunun temelinin Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) bozulan kurumsal yapısının olduğunu dile getiren Mosturoğlu, "Futbolun bozulan kurumsal yapısı, modern şartların gerektirdiği şekilde yenilenmediği sürece Türk futbolunda güvenden söz edilmeyecektir. Bugün Fenerbahçe dışında bu sorunların çözümü için çalışan çok az kulüp vardır. Bir kısım kulüplerimiz ise sorunları yaratan sistemden lehlerine sonuçlar üretildiği için memnundur. Her sezon milyarlarca liranın harcandığı, sınırsız fedakarlığın yapıldığı bir alanda sportif başarının adil oyun düzeninde, sahada kazanılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Düzenin onlarca yıl içinde bozulduğuna dikkati çeken Mosturoğlu, şöyle devam etti:

"Bu bozuk düzenden beslenen ve bu şekilde başarılı olanlar vardır. Bunların bozuk düzeni değiştirmek gibi niyeti yoktur. TFF ve MHK'yi istifaya çağırmaları, mevcut düzeni değiştirmek için değil, bozuk düzeni korumak içindir. İstekleri, adil olmayan düzeni kendi kadrolarıyla yönetmektir. Onlar mevcut adil olmayan düzenin devamı için bize karşı bir varoluş savaşı içindeler. Ortaya çıkan her türlü olumsuzluk lehlerine sonuçlar vermektedir. Bizler ise kişilerden bağımsız olarak mevcut düzenin sorun çıkarmayacak şekilde düzeltilmesinden yanayız. Bugünkü bozuk düzenden beslenenler, fikri çatışmanın 2 kulübün rekabetinden kaynaklandığı yalanına sığınmaktadır. Bizler mücadelenin odağına, Türk futbolunun ortak paydasını koymuşken, bu düzenden faydalanan rakibimiz kendi faydasını ve çıkarını bu düzenin merkezine koydu. Bizler yasa dışı bahisle, çifte kontratlarla, karaborsa biletle, kayıt dışı kazanç ve sponsorluklarla, Türk futbolunun yararı için mücadele ederken, rakibimiz bizi durdurma gayretindedir. Mücadelemiz sadece kendimiz için değil Türk futbolunun ortak kazancı içindir."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın geçen günlerde bir araya geldiğinin da altını çizen Şekip Mosturoğlu, şunları söyledi:

"İki başkanımız kulübümüzün bugünü ve yarını için verimli görüşmeler yaptı. Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğini sağlama adına bu buluşma çok önemlidir. Her iki başkanımızın da kişisel önceliği Fenerbahçe'nin başarılı olmasıdır. Başkanlarımızın sahip oldukları vizyon ve değerler Fenerbahçe'nin zenginliğidir. Bu birliktelik Fenerbahçe tarihi için önemli bir kilometre taşıdır. Futbolda yaşadığımız zorlukların büyük bölümü içinde bulunduğumuz futbol ikliminden kaynaklıdır. Bu iklimin değişmesi için başkanımız Ali Koç ve yönetimimiz büyük çaba sarf ediyorlar. Mücadele ettiğimiz her alanda başarılı olabilmek için arkadan itilen rakiplerimizden farklı olarak biz kusursuz olmalıyız. Başkanımız ve yönetimimiz, tüm takımlarımızın kusursuz olması için her türlü fedakarlığı yaptılar. İstikrarlı galibiyetlerin alındığı bu süreçte, hepimiz Fenerbahçe'nin çıkarlarını her şeyin üzerinde tutarak yönetimimize destek vermeliyiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe YDK Toplantısı: Futbol Sorunları ve Birlik Çağrısı - Son Dakika

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