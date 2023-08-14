Taraftarın yüreği ağzına gelmişti! Osayi Samuel ve Becao'nun sağlık durumu belli oldu - Son Dakika
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Taraftarın yüreği ağzına gelmişti! Osayi Samuel ve Becao'nun sağlık durumu belli oldu

Son Güncelleme: 14.08.2023 17:00

Fenerbahçe'ye Gaziantep FK maçında sakatlanan Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel'in yapılan MR incelemelerinde ciddi bir bulguya rastlanmadı. İki futbolcunun da 1 hafta içerisinde takıma katılabileceği, Becao'nun durumunun nispeten biraz daha iyi olduğu ortaya çıktı. Becao'nun durumu yakından takip edilecek ve iyileşme durumuna göre Samsunspor maçında forma giyebilecek ancak risk alınmayacak. İsmail Kartal, bu süreci takım doktorlarıyla birlikte takip edecek. Her iki futbolcu da Maribor maçında forma giyemeyecek.

Sezonu 2-1'lik galibiyetle açan Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçında sakatlanan iki futbolcusu Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel'den iyi haber geldi.

1 HAFTA UZAK KALACAKLAR

Yıldız futbolcular, yapılan ayrıntılı MR incelemelerinde ciddi bir bulguya rastlanmadı. İki futbolcunun da 1 hafta içerisinde takıma katılabileceği, Becao'nun durumunun nispeten biraz daha iyi olduğu öğrenildi.

BECAO, SAMSUNSPOR MAÇINA YETİŞEBİLECEK

Sporx'de yer alan habere göre, Rodrigo Becao'nun durumu yakından takip edilecek, iyileşme durumuna göre ligin ikinci haftasında oynanacak Samsunspor maçında forma giyebilecek ancak en ufak bir şüphede dahi risk alınmayacak.

Taraftarın yüreği ağzına gelmişti! Osayi Samuel ve Becao'nun sağlık durumu belli oldu

MARIBOR MAÇINDA YOKLAR

Öte yandan, her iki futbolcu da Fenerbahçe'nin Maribor ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş maçında forma giyemeyecek.

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SON DAKİKA: Taraftarın yüreği ağzına gelmişti! Osayi Samuel ve Becao'nun sağlık durumu belli oldu - Son Dakika
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