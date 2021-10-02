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Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı - Son Dakika

Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı

02.10.2021 10:27

Olympiakos karşılaşmasında gribal enfeksiyon sebebiyle kadrodan yer almayan Mesut Özil, antrenmana katılmadı. Kasımpaşa hazırlıklarında bulunmayan ve hastalıktan çıkan, Mesut'un yarınki karşılaşmada sahada olma ihtimali zayıf görülüyor. Mesut, büyük bir olasılıkla kulübede olacak.

Yarın Kadıköy'de Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'de, Mesut Özil'in ilk 11'de başlama ihtimali zayıf görülüyor. Maçın hazırlıklarına dün akşam saatlerinde başlayan Fenerbahçe'de Mesut, antrenmanda yer almadı.

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Hastalıktan çıkan ve antrenman eksikliği olan Mesut, mücadeleye yedek kulübesinde başlayabilir. Vitor Pereira, Mesut'u fizik olarak tam hazır olmadan sahaya sürmüyor. Yedekte başlama ihtimali daha yüksek gözüküyor.

Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı

Fenerbahçe, Mesut Özil, Kasımpaşa, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı - Son Dakika
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