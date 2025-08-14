Fenerbahçe\'ye piyango! Diego Carlos, Neymar\'ın takım arkadaşı oluyor

Fenerbahçe'de gelecek sezon kadro çalışmaları devam ederken kadroda düşünülmeyen Diego Carlos ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Diego Carlos'a ülkesinden sürpriz bir talip çıktı. Neymar'ın kaptanlığını yaptığı Brezilya Ligi ekibi Santos, Diego Carlos'a talip oldu ve oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı.
Haberde, 32 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusunun Brezilya ekibine sıcak baktığı belirtildi. Ayrıca Sarı-lacivertlilerin de izniyle transferin kısa süre içerisinde sonuçlanacağı aktarıldı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak yaşadığı sakatlığın ardından forma giymekte zorlanan Diego Carlos, sadece 5 resmi maçta sahaya çıktı.
