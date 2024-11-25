Fenerbahçe'ye şok: Aylar önce anlaştıkları futbolcu başka takıma gidiyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'ye şok: Aylar önce anlaştıkları futbolcu başka takıma gidiyor

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Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Cristian Medina'nın başka bir takıma transfer olacağı iddia edildi. Arjantinli gazeteci Jonathan Riniti, genç futbolcunun Porto'ya gideceğini duyurdu.

25.11.2024 11:57
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminden bu yana kadrosuna katmak istediği Cristian Medina ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

YENİ TAKIMINI DUYURDULAR

Yönetim, her konuda anlaşma sağladığı Arjatinli futbolcuyu renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf etmiş ancak Boca Juniors, Medina'nın ayrılığına onay vermemişti. Arjantinli gazeteci Jonathan Riniti, genç futbolcunun yeni takımını açıkladı. Jonathan Riniti, genç futbolcunun Porto'ya gideceğini duyurdu.

Fenerbahçe'ye şok: Aylar önce anlaştıkları futbolcu başka takıma gidiyor

"PORTO'YA GİDEBİLİR"

El Crack Deportivo'ya konuşan gazeteci Jonathan Riniti "Medina, Boca'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye değil, onu sezon sonunda almak isteyen Porto'ya gidebilir." ifadelerini kullandı. Haberde ayrıca Portekiz ekibinin Cristian Medina'ya 15 milyon dolar karşılığında alabileceği vurgulandı.

Fenerbahçe\'ye şok: Aylar önce anlaştıkları futbolcu başka takıma gidiyor

Fenerbahçe, Arjantin, Futbol, Porto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye şok: Aylar önce anlaştıkları futbolcu başka takıma gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Burak Şan:
    Kaypak ferhat eser'i transfer edin namert yandaş ikilisi sizin takıma yakışır 17 4 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    febeme ne demiş şimdi? 1 0 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Vallahi çok güzel olmuş, garanti oyuncu alalım. 1 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    ferhat çık disari oynayalım Göztepe A.G.S 8 taşlı ferhoş şampiyon 8 taş kih kih yada puah puah babayi 0 0 Yanıtla
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