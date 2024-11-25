Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminden bu yana kadrosuna katmak istediği Cristian Medina ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Yönetim, her konuda anlaşma sağladığı Arjatinli futbolcuyu renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf etmiş ancak Boca Juniors, Medina'nın ayrılığına onay vermemişti. Arjantinli gazeteci Jonathan Riniti, genç futbolcunun yeni takımını açıkladı. Jonathan Riniti, genç futbolcunun Porto'ya gideceğini duyurdu.
El Crack Deportivo'ya konuşan gazeteci Jonathan Riniti "Medina, Boca'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye değil, onu sezon sonunda almak isteyen Porto'ya gidebilir." ifadelerini kullandı. Haberde ayrıca Portekiz ekibinin Cristian Medina'ya 15 milyon dolar karşılığında alabileceği vurgulandı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'ye şok: Aylar önce anlaştıkları futbolcu başka takıma gidiyor - Son Dakika
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