Fenerbahçe'ye tarihin galibiyetin ardından kötü haber: Gelecek hafta olamayacaklar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'ye tarihin galibiyetin ardından kötü haber: Gelecek hafta olamayacaklar

Fenerbahçe\'ye tarihin galibiyetin ardından kötü haber: Gelecek hafta olamayacaklar
09.03.2026 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. İtalyan hoca, Fatih Karagümrük maçında kulübede yer almayacak. Öte yandan sarı kart gören bir diğer isim Ederson da cezası nedeniyle takımının yanında olamayacak.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 90+5. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, zirve yarışına tutundu.

TEDESCO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düştü. İtalyan teknik adam, gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşerek gelecek hafta takımının yanında olmayacağını açıkladı.

Fenerbahçe'ye tarihin galibiyetin ardından kötü haber: Gelecek hafta olmayacak

'GERÇEKTEN İNANILMAZ'

Gösterilen kartlara tepki gösteren Tedesco, "Bizler iki takım için de aynı kuralların aynı şekilde uygulanmasını istemiyoruz. Ayrıcalık istemiyoruz. Bu kuralların herkes için uygulanmasını istiyoruz. Önümüzdeki hafta kulübede Domenico Tedesco olmayacak, Umberto Tedesco olmayacak, Emir (Fenerbahçe İdari Menajeri Emir Yolaç) olmayacak. Gerçekten inanılmaz." dedi.

EDERSON DA CEZALI OLACAK

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson Moraes de cezalı duruma düştü. İlk yarının sonunda hakeme itiraz eden tecrübeli kaleci, Fatih Karagümrük karşısında takımını yalnız bırakacak.

Fatih Karagümrük, Domenico Tedesco, Samsunspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye tarihin galibiyetin ardından kötü haber: Gelecek hafta olamayacaklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emre Acar Emre Acar:
    Artık kesin eminim Fenerbahçe yarışta tutulmak için uğraşılıyor 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı
Beşiktaş’tan TFF’ye tarihi VAR teklifi Beşiktaş'tan TFF'ye tarihi VAR teklifi
Irak Meclisi’nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi Irak Meclisi'nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı
İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk’un tercihi karşısında şaştı kaldı İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk'un tercihi karşısında şaştı kaldı
Erbil’de peş peşe patlamalar Havalimanı vuruldu Erbil'de peş peşe patlamalar! Havalimanı vuruldu

00:03
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe’nin içinden geçerdik
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik
23:51
Domenico Tedesco’dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli
Domenico Tedesco'dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli
22:37
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
22:31
İran’da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
22:27
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
21:58
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 01:05:30. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye tarihin galibiyetin ardından kötü haber: Gelecek hafta olamayacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.