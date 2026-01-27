Fenerbahçe\'ye transfer olan yıldıza olay sözler: Takımdan ayrılmasına sevindik

Al Nassr Başkanı Abdullah Al-Majed, Fenerbahçe'ye transfer olan Talisca ve Jhon Duran hakkında çok sert ifadeler kullandı.

AL NASSR BAŞKANI'NDAN TALISCA VE JHON DURAN AÇIKLAMASI

Al Nassr Başkanı Abdullah Al-Majed, Suudi Arabistan'da yayın yapan Thamania kanalının Socrates adlı podcast programında, kulüpten ayrılan iki yıldız futbolcu Talisca ve Jhon Duran hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Al-Majed'in sözleri kısa sürede gündem oldu.

"TALISCA'YA İHTİYACIMIZ KALMADI"

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Talisca hakkında konuşan Al-Majed, Brezilyalı futbolcuyla yollarını bilinçli olarak ayırdıklarını söyledi. Al-Majed,

"Talisca ile yollarımızı ayırmaya karar verdik çünkü saha içine odaklanamıyordu. Davranışları iyi değildi. İki temel sorunu vardı: sakatlıklar ve oyun tarzı. Rakibe baskı yapmıyordu. Cristiano Ronaldo'nun varlığı onun için tehdit oldu. Rakibe baskı yapmayan bir oyuncuya güvenemezsiniz" ifadelerini kullandı.

JHON DURAN İÇİN DAHA SERT SÖZLER

Al Nassr Başkanı, bu sezon başında Fenerbahçe'ye kiralanan Jhon Duran hakkında ise çok daha sert konuştu. Kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Kolombiyalı futbolcunun ayrılığı sonrası rahatladıklarını belirten Al-Majed,

"Davranışları profesyonellikten uzaktı. Kulüpten izin almadan başka bir kulüple görüşmeye gitti. Kalsaydı çok sert önlemler alacaktık ve ciddi sorunlar yaşayacaktık. Ayrılmasıyla adeta bayram ettik" dedi.

75 MİLYON EUROYA GELDİ, YARIM SEZON DAYANDI

Aston Villa'dan 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Jhon Duran, Al Nassr'da yalnızca yarım sezon forma giyebildi. Profesyonellik dışı davranışları nedeniyle gözden çıkarılan 22 yaşındaki oyuncu, sezon başında Fenerbahçe'ye kiralandı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Jhon Duran, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 maçta 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.