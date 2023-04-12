Ünlü yorumcudan dikkat çeken gazete kupürlü paylaşım: Lale Orta Beşiktaşlı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü yorumcudan dikkat çeken gazete kupürlü paylaşım: Lale Orta Beşiktaşlı çıktı

12.04.2023 17:08

Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen ünlü yorumcu Ahmet Ercanlar, bir gazete kupürünü paylaşarak "Lale Orta, Beşiktaşlıymış. Eşi de Galatasaraylıymış. Fenerbahçeli diye algı yapanlar algı yapanlar özür mü dileyecek, yoksa susacak mı?" mesajında bulundu.

Süper Lig'de başta Galatasaray olmak üzere bazı takımlardan sert eleştiriler alan MHK Başkanı Lale Orta'nın ismi gündemden düşmüyor. Orta, geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluştaki programa katılıp maçlarda yaşanan pozisyonları değerlendirmişti. Bu olaydan sonra gündem biraz sakinleşse de tansiyon yine yükseldi.

Ünlü yorumcunun paylaştığı gazete küpürü sosyal medyayı salladı: Lale Orta Beşiktaşlı çıktı

GAZETE KUPÜRÜ PAYLAŞTI

Ünlü yorumcu Ahmet Ercanlar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda bir gazete kupürü kullanarak Lale Orta'nın Beşiktaşlı olduğunu yazdı. Gazetedeki ilgili haberde Orta'nın Beşiktaş'ı tuttuğuna dair ifadeler görüldü.

Ünlü yorumcunun paylaştığı gazete küpürü sosyal medyayı salladı: Lale Orta Beşiktaşlı çıktı

"ÖZÜR DİLEYECEKLER Mİ?"

Ercanlar yaptığı paylaşıma, "Lale Orta, Beşiktaşlıymış... Eşi Ahmet Ziya Orta Galatasaraylıymış... 2 aydır Lale Orta, Fenerbahçeli diye algı yapanlar özür mü dileyecek yoksa yaptığımız algılar hedefine ulaştı diye susacak mı? Kesinlikle susacaklar. Çünkü amaçları adalet değil kollanmaktı. Başardılar." notunu düştü.

YORUMLAR (1)
  • Tevfik Yilmaz: Patronu da fenerli. Parayı veren düdüğü çaldırır. Cevap Yaz 24 5 Yayından Kaldır
500
Dört büyüklerin borçları boylarını aşıyor! Tüm varlıklarını satsalar bile bitiremiyorlar Dört büyüklerin borçları boylarını aşıyor! Tüm varlıklarını satsalar bile bitiremiyorlar Dört büyüklerin borcu açıklandı! Kulüpler tüm varlıklarını da satsa yine kapanmıyor Dört büyüklerin borcu açıklandı! Kulüpler tüm varlıklarını da satsa yine kapanmıyor

Ahmet Ercanlar, Fenerbahçe, Lale Orta, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü yorumcudan dikkat çeken gazete kupürlü paylaşım: Lale Orta Beşiktaşlı çıktı - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Adaylık kararından vaz mı geçti? AK Parti'den milletvekili adaylığını açıklayan Necmi Kadıoğlu hakkındaki iddia olay yarattı
17:00 Adaylıktan çekildi mi? AK Parti'den milletvekili adayı olan Necmi Kadıoğlu hakkında bomba iddia
17:01 Uğurcan Çakır çok ağır konuştu! A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'a göndermede bulundu
16:55 Uğurcan Çakır açtı ağzını yumdu gözünü! A Milli Takım'ın hocası Kuntz'a olay gönderme: Neye göre seçiyor?
16:41 Üsküdar'da tacize uğradığını iddia eden 15-16 yaşındaki genç kız bakkalı bıçakladı
16:42 Sarıyer'de yakalanan ünlü uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya tutuklandı
16:41 Üsküdar'da taciz edildiğini söyleyen 15 yaşındaki genç kız bakkala bıçakla saldırdı
16:32 Seren Serengil'den 4 yıllık birlikteliğiyle ilgili dikkat çeken itiraflar: Beni evli bir kadınla 2 aydır aldatıyormuş
16:30 Aynı şehirde aynı dakikalarda birbirlerine yüklendiler! Akşener ve Erdoğan'dan zehir zemberek konuşmalar
16:16 Aynı şehirde aynı dakikalarda birbirlerini hedef aldılar! Akşener ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert ifadeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2023 17:43:52. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü yorumcudan dikkat çeken gazete kupürlü paylaşım: Lale Orta Beşiktaşlı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement