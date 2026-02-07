Fenerbahçe yeni Arda Güler\'lerini Antalya\'da buldu

Fenerbahçe, altyapı yapılanmasında önemli bir adım atarak Antalyaspor'dan beş genç futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, geleceğe yatırım niteliği taşıyan bu hamleyle altyapı çalışmalarını güçlendirdi.

ALTYAPIYA 5 TRANSFER BİRDEN

Fenerbahçe, Antalyaspor forması giyen Ali Demirbilek, Üveys Yasir Sayık, Sadullah Yiğit Kabakuşak, Muhammed Baver Yorulmaz ve Cengiz Saidoğlu ile sözleşme imzaladı. Genç oyuncuların tamamı, kulübün altyapı ve gelişim programı kapsamında sarı-lacivertli yapıya dahil edildi.

ANTALYASPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Antalyaspor Kulübü, transferlere ilişkin yaptığı açıklamada, futbolcuların gelişim süreçlerine vurgu yaptı. Açıklamada, Ali Demirbilek'in akademiden A Takım seviyesine kadar yükseldiği, diğer dört oyuncunun ise altyapıda gelişimlerini sürdürdüğü belirtilirken, transferler konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY DETAYI

Antalyaspor, yapılan anlaşmalar kapsamında oyuncuların ilerleyen dönemlerde gerçekleşebilecek muhtemel transferlerinden doğacak hakların kulüpte saklı tutulduğunu duyurdu. Bu transferlerin, kulübün altyapıya verdiği önemin ve sürdürülebilir futbol anlayışının bir göstergesi olduğu vurgulandı.

GENÇLERE TEŞEKKÜR VE BAŞARI DİLEĞİ

Açıklamada ayrıca, genç futbolcuların Antalyaspor çatısı altında gösterdikleri emek ve disiplin için teşekkür edilirken, kariyerlerinin yeni döneminde başarı dilekleri paylaşıldı. Altyapı antrenörleri, teknik ekip ve sporcu ailelerine de katkıları nedeniyle teşekkür edildi.