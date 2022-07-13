Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Liverpool'dan ayrılan Roberto Firmino ile yakından ilgileniyor

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Fenerbahçe, tüm dünyanın konuşacağı bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Ajansspor'un haberine göre, Sarı Lacivertliler, Liverpool'un Brezilyalı golcüsü Roberto Firmino'yu kadrosuna katmak istiyor.

JOSHUA KING'İN ARDINDAN FIRMINO

Norveçli oyuncu Joshua King'i kadrosuna katan Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuyu yardımcı forvet olarak kullanmak istiyor. ROGON menajerlik şirketiyle iyi ilişkiler içinde olan Fenerbahçe, yine bu şirketin oyuncusu olan Roberto Firmino'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Liverpool'da yeni transferle birlikte geçen sezon formasını kaybeden Brezilyalı golcü Firmino takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. 7 sezondur Liverpool'da forma giyen Firmino, Premier Lig takımıyla 231 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 71 gol atarken 51 asist yaptı.