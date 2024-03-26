Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş: Türk futbolu büyük bir kördüğüm ve bataklığın içerisine çekilmektedir

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, MHK toplantısının sosyal medyada yer almasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dün kamuoyu gündemine gelen görüntüler bir kez daha gösteriyor ki Türk futbolu büyük bir kördüğüm ve bataklığın içerisine çekilmektedir" dedi.
Fenerbahçe, Merkez Hakem Kurulu (MHK) toplantısının sosyal medyada yer almasıyla ilgili açıklamada bulundu. Sarı-lacivertli kulübün yöneticilerinden Can Gebetaş, kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Dün akşam sosyal medya aracılığıyla kamuoyu gündemine gelen bazı görüntüler üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
Hakemlerin değerlendirme toplantısı olarak anladığımız bu içerik, sezonlardır son bulmayan, yıllardır anlatmaya çalıştığımız adaletsizliğin ve bu sezon yaşanan akıl almaz olayların bir fotoğrafı niteliğindedir.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak saha içinde ve dışında standart dışı kararların Süper Lig'in kaderini birebir etkilediğini defalarca belirttik, sezonlardır da yaşıyoruz.
Dün kamuoyu gündemine gelen görüntüler bir kez daha gösteriyor ki; Türk futbolu büyük bir kördüğüm ve bataklığın içerisine çekilmektedir.
Hakemler etki ve baskı ile verdikleri standardı olmayan kararlar ile ligin kaderine, sezonun gidişine etki etmekte, sorumlular bu vahameti izlemekle yetinmekle kalmayıp bu oluşuma zemin hazırlamakta, futbola yatırım yapan, emek harcayan kulüplerin ve milyonlarca taraftarın hakkı ve hayalleri yenmektedir.
Merkez Hakem Kurulu, ilgili maçın hakemine sadece 1 hafta, VAR görevlisi hakeme ise 2 hafta görev vermemiştir.
Maç hakemi sadece 1 haftalık aranın ardından 3 maç ile ödüllendirilmiş olup; VAR hakemi de 30. hafta ile birlikte tekrar görev almaya başlamıştır.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynadığımız Kasımpaşa müsabakasının VAR hakemine ise 3 haftadır Merkez Hakem Kurulu tarafından görev verilmemektedir.
Haykırarak kaç sezondur anlatmaya çalıştığımız zihniyet keyfi bir şekilde bu sezonu da dizayn etmeye devam etmektedir.
Buradan Türkiye Futbol Federasyonu'na sesleniyor,
bu konuda bir açıklama beklediğimizi, ilgili görüntülerin tamamının ve hatta sezon boyunca bu ve buna benzer yapılan tüm toplantı kayıtlarının yayınlanmasını istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." - İSTANBUL
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